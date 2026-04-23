Наследование бизнеса в Украине: кто имеет больше прав — мать или жена покойного

Когда говорят о наследстве, большинство думает о квартире, машине или деньгах. Но значительно реже — о бизнесе. А зря, потому что именно с ним часто возникает гораздо больше проблем.

Кто должен управлять унаследованным бизнесом

Специалисты YouTube-канала "Наказ" рассказали о распространенной практике, когда женщина унаследовала долю в бизнесе ее покойного сына, но фактически ничего не контролирует. Всем руководит невестка — занимается финансами, принимает решения и не делится прибылью. У женщины возникает логичный вопрос: что с этим делать?

Проблема в том, что наследница не знает, как работает бизнес изнутри — какие доходы, расходы и куда идут деньги. Зато другая сторона имеет полный контроль. Хотя по закону женщина имеет право влиять на управление, получать прибыль или даже продать свою долю, без юриста разобраться в этом непросто.

Как происходит наследование бизнеса в Украине

В Подольском юридическом центре объясняют, что многие думают, что после получения наследства автоматически становится полноценным совладельцем общества с ограниченной ответственностью (ООО). На самом деле это не так.

Человек получает лишь право на долю — а вот чтобы иметь реальное влияние (голосовать, участвовать в управлении), нужно пройти дополнительные процедуры. После оформления наследства есть два основных варианта:

Первый — официально войти в состав участников компании. Для этого надо подать заявление и дождаться изменений в реестре. Только после этого появляется право влиять на бизнес. Второй — забрать свою долю в виде денег или имущества. То есть получить компенсацию стоимости бизнеса.

При этом, сумму компенсации считают не "на глаз". Берут во внимание реальную рыночную стоимость компании на момент смерти собственника. И если ее занизили — это можно оспорить.

Почему возникают сложности при наследовании бизнеса в Украине

На практике такие истории редко обходятся без споров. Другие совладельцы могут скрывать финансовые данные, занижать стоимость бизнеса или даже пытаться закрыть компанию, пока наследник оформляет права. Также, если доля умершего была меньше 50%, через год его могут исключить из состава участников.

Ситуация усложняется, если у умершего был муж или жена. Если бизнес создавался в браке за общие деньги — второй из супругов тоже имеет право на часть. Тогда процесс раздела наследства значительно усложняется.

