Спадкування бізнесу в Україні: хто має більше прав — мати чи дружина покійного

Коли говорять про спадок, більшість думає про квартиру, машину чи гроші. Але значно рідше — про бізнес. А дарма, бо саме з ним часто виникає набагато більше проблем.

Хто повинен керувати успадкованим бізнесом

Фахівці YouTube-каналу "Наказ" розповіли про поширену практику, коли жінка успадкувала частку в бізнесі її покійного сина, але фактично нічого не контролює. Усім керує невістка — займається фінансами, приймає рішення і не ділиться прибутком. У жінки виникає логічне питання: що з цим робити?

Проблема в тому, що спадкоємиця не знає, як працює бізнес зсередини — які доходи, витрати і куди йдуть гроші. Натомість інша сторона має повний контроль. Хоча за законом жінка має право впливати на управління, отримувати прибуток або навіть продати свою частку, без юриста розібратися в цьому непросто.

Як відбувається спадкування бізнесу в Україні

В Подільському юридичному центрі пояснюють, що багато хто думає, що після отримання спадщини автоматично стає повноцінним співвласником товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Насправді це не так.

Людина отримує лише право на частку — а от щоб мати реальний вплив (голосувати, брати участь в управлінні), потрібно пройти додаткові процедури. Після оформлення спадщини є два основні варіанти:

Перший — офіційно увійти до складу учасників компанії. Для цього треба подати заяву і дочекатися змін у реєстрі. Лише після цього з’являється право впливати на бізнес. Другий — забрати свою частку у вигляді грошей або майна. Тобто отримати компенсацію вартості бізнесу.

При цьому, суму компенсації рахують не "на око". Беруть до уваги реальну ринкову вартість компанії на момент смерті власника. І якщо її занизили — це можна оскаржити.

Чому виникають складнощі при спадкуванні бізнесу в Україні

На практиці такі історії рідко обходяться без суперечок. Інші співвласники можуть приховувати фінансові дані, занижувати вартість бізнесу або навіть намагатися закрити компанію, поки спадкоємець оформлює права. Також, якщо частка померлого була меншою за 50%, через рік його можуть виключити зі складу учасників.

Ситуація ускладнюється, якщо у померлого був чоловік або дружина. Якщо бізнес створювався у шлюбі за спільні гроші — другий із подружжя теж має право на частину. Тоді процес поділу спадку значно ускладнюється.

