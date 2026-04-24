Спадковий договір: як оформити та чим документ відрізняється від заповіту

В Україні, окрім звичного спадкування за законом чи заповітом, є ще один спосіб передати майно — спадковий договір. Це варіант для тих, хто хоче не просто визначити, кому дістанеться майно, а й прописати конкретні умови.

Про те, що таке спадковий договір та чим він відрізняється від заповіту, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

В чому відмінність спадкового договору від заповіту

Такий договір оформлюється письмово, обов’язково завіряється нотаріусом і вноситься до Спадкового реєстру. Головна відмінність від заповіту в тому, що це не одностороннє рішення, а домовленість між двома сторонами. Тобто майно передається лише за умови виконання певних зобов’язань.

Наприклад, людина, яка має отримати майно, може бути зобов’язана допомагати власнику — як фінансово, так і, скажімо, доглядати за ним. Ці умови можуть виконуватися як ще за життя власника, так і після його смерті.

Як проходить процес спадкування за договором

У Мін’юсті пояснюють, що у спадковий договір можна включити як спільне майно подружжя, так і особисту власність одного з них. Також можна передбачити складніший сценарій — коли спочатку майно переходить до чоловіка чи дружини, а вже потім до третьої особи.

Важливий момент — на таке майно накладається заборона на продаж або інше відчуження. Тобто власник не зможе просто передумати і розпорядитися ним інакше.

Якщо ж людина складе заповіт на це саме майно, він не матиме юридичної сили. Також можна призначити людину, яка після смерті контролюватиме виконання умов договору. Якщо ні, цю роль виконуватиме нотаріус.

Як скасувати спадковий договір

Згідно зі статтею 1308 Цивільного кодексу України, скасувати спадковий договір не так просто. Це можна зробити тільки через суд:

власник може це зробити, якщо інша сторона не виконує свої зобов’язання;

набувач — якщо виконати умови стало неможливо.

Також варто враховувати, що право власності за таким договором переходить лише після смерті власника майна.

