Налоговый долг в наследство: как происходит взыскание денег после смерти должника

Завещание на столе и паспорт гражданина.

Кроме имущества и финансов, украинцы могут получить кредит в наследство. Аналогичная ситуация с налоговыми долгами, но процесс взыскания не автоматический. Контролирующий орган должен обратиться в суд и предъявить требования в гражданском порядке на погашение долга умершего физического лица.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Что будет с налоговым долгом после смерти

Согласно пункту 37.3.2 Налогового кодекса Украины, основанием для прекращения финансовой обязанности, кроме выполнения, является смерть физического лица, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим.

В то же время на автоматическое списание долга не стоит рассчитывать, поскольку обязанность погашения переходит наследникам, принявшим наследство. Это предусмотрено статьей 99 НКУ:

"Выполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица в случае его смерти или объявления судом умершим осуществляется его наследниками, принявшими наследство (кроме государства), в пределах стоимости имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его открытия".

Как происходит взыскание налогового долга

Государственной налоговой службе дается шесть месяцев с момента получения информации о принятии наследства или выдачи свидетельства о праве на наследство в соответствии со статьей 1281 Гражданского кодекса Украины.

Если пропустить этот шаг, право требования теряется, а долг останется непогашенным. Украинское законодательство четко утверждает ответственность наследников в этом вопросе: они должны погасить лишь ту часть долга, которая находится в пределах стоимости полученного имущества.

Плюс важно учесть статус долга на момент смерти человека. Если обязательства были несогласованными, то есть должник оспорил их в суде, но решение не успели принять, то процесс взыскания средств с наследников может усложниться.

Чтобы избежать обязательства уплаты чужого налогового долга, придется отказаться от наследства. Поэтому специалисты советуют тщательно ознакомиться с ситуацией перед подачей заявления на получение имущества умершего человека, дабы не стать правопреемником финансовых обязательств.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто считается защищенным наследником в Украине. Лишить права на имущество, составив завещание, нельзя малолетних и несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей/мужа/жену/совершеннолетних детей. Эти люди получают как минимум половину доли, на которую могли бы претендовать по закону.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому не нужно подавать заявление нотариусу на наследование. Принятие имущества умершего лица распространяется на людей, которые проживали с наследодателем на момент его смерти. Плюс молчаливое согласие на наследство действительно для детей и недееспособных лиц.