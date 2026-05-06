Очереди наследования по закону от первой до пятой: кто может претендовать на имущество

Украинцы на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Составив завещание, можно лишить наследства определенного родственника. Однако существуют случаи, когда имущество наследуется по закону. Тогда право на активы умершего человека определяют по конкретной очередности, если иное не предусмотрено договором или решением суда.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

Очереди наследования по закону

Если завещания нет или документ признан недействительным, тогда применяют наследование по закону. Это означает, что предпочтение при разделе имущества отдается ближайшим родственникам, между которыми доли наследства делятся поровну.

Согласно статьям 1261-1265 Гражданского кодекса, существует пять очередей наследования, в частности:

первая очередь — дети, муж или жена, родители наследодателя;

вторая очередь — родные братья и сестры, бабушка и дедушка со стороны родителей;

третья очередь — родные дяди и тети;

четвертая очередь — лица, которые проживали с наследодателем не менее пяти лет на момент его смерти;

пятая очередь — все другие родственники до шестой степени родства и лица, которых содержал наследодатель не менее пяти лет (не являются членами его семьи).

Обычно имущество умершего наследуют представители первой очереди. Если они самостоятельно не откажутся от активов, то другие родственники ничего не получат. Наследники каждой следующей очереди могут претендовать на наследство в случае отсутствия претендентов предыдущей очереди.

Обычно жена, муж, дети и родители автоматически не становятся наследниками, если нет завещания. Они должны пройти процедуру официального оформления своего права на имущество у нотариуса. На подачу заявки дается шесть месяцев со дня смерти физического лица.

В течение этого времени каждый заинтересованный в наследстве должен предоставить соответствующие документы в подтверждение родственных связей, паспорт гражданина, идентификационный код и справки о статусе обязательных наследников (при наличии).

В то же время автоматически вступают в наследство несовершеннолетние дети наследодателя, недееспособные и ограниченно дееспособные родственники, а также люди, которые были зарегистрированы и фактически проживали по одному адресу с владельцем имущества.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что чужие налоговые долги переходят по наследству. Контролирующий орган должен обратиться в суд для взыскания задолженности с наследников. Однако они могут забрать лишь ту часть долга, которая находится в пределах стоимости приобретенного имущества.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому придется возвращать деньги за умершего родственника. Речь идет о кредите, обязанность возврата которого переходит к наследникам. Чтобы избежать финансовых затрат, придется отказаться от имущества.