Оформлення спадщини у 2026 році: без яких документів майно не отримають навіть найближчі родичі

Дівчина тримає в руці свідоцтво про право на спадщину.

Оформлення спадщини в Україні — це чітка юридична процедура. Щоб отримати майно у 2026 році, спадкоємцям доведеться зібрати пакет документів і дотримуватись чітких правил.

Про те, без яких документів не видають свідоцтво про право на спадщину в Україні у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

До кого переходить спадкове майно в Україні

Насамперед спадщину отримують ті, кого вказали у заповіті. Якщо ж заповіту немає або він недійсний, тоді майно переходить родичам за законом — у порядку черги.

Згідно з 1261 статтею Цивільного кодексу України, спочатку право на спадщину отримують найближчі родичі (діти померлого, навіть якщо вони були зачаті за його життя, але народилися вже після смерті, його подружжя, а також батьки), і лише якщо їх немає або вони відмовилися, спадщина переходить до наступних.

Кожна наступна черга може отримати майно тільки тоді, коли попередня не претендує на спадщину. Але бувають винятки — наприклад, якщо спадкоємці між собою домовилися змінити черговість.

Якщо людина хоче прийняти спадщину, але не жила разом із померлим, їй потрібно особисто звернутися до нотаріуса і подати заяву.

Цікаво, що підлітки від 14 років можуть зробити це самостійно — без дозволу батьків. А от за дітей або недієздатних осіб усе оформлюють батьки чи опікуни.

Без яких документів не вийде отримати спадок в Україні

Щоб оформити спадщину, знадобляться такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце проживання померлого;

документи, які підтверджують родинні зв’язки або заповіт, а також документи на майно (якщо вони є).

"Без подання заяви про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця оформлення спадку буде неможливим без рішення суду", — у коментарі для Новини.LIVE уточнив юрист Олег Козляк.

Тож головна порада для спадкоємців — не зволікати і звернутися до нотаріуса якомога раніше, а також підготувати необхідні документи.

