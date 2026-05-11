Тарифи на оформлення заповіту: скільки коштують послуги нотаріусів у 2026 році

Складання заповіту у 2026 році.

Для оформлення спадщини в Україні необхідно заручитися допомогою нотаріуса. Вартість послуг залежить від багатьох факторів: обсягу роботи, рівня складності та навіть місця працевлаштування фахівця. Ми розібралися, яку мінімальну суму доведеться накопичити, аби скласти заповіт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує оформлення заповіту в Україні станом на травень 2026 року.

Офіційні тарифи на послуги нотаріуса

Зазвичай послуги державних нотаріусів обходяться українцям дешевше, оскільки вони працюють з офіційно затвердженими ставками і фіксованими платежами. Натомість приватні спеціалісти, згідно зі статтею 31 закону "Про нотаріат", не обмежені встановленими тарифами.

Потенційні клієнти можуть самостійно розрахувати мінімальну вартість оформлення заповіту, знаючи конкретний перелік послуг, які їм знадобляться. На порталі Advokat Market вказані державні тарифи на:

мито за посвідчення заповіту — 0,85 грн;

видачу одного спеціального бланку — 34,20 грн;

формування запису у Спадковому реєстрі про посвідчення заповіту, внесення змін або скасування — 68 грн;

перевірку наявності/відсутності посвідченого заповіту з видачею витягу або довідки — 51 грн;

посвідчення заповіту — 285 грн;

складання тексту простого заповіту — 253 грн;

складання тексту при свідках — 538 грн;

складання тексту заповіту подружжя — 506 грн;

складання тексту секретного заповіту — 506 грн;

складання тексту заповіту з заповідальним відказом — 474 грн;

складання тексту з призначенням виконавця заповіту — 605 грн;

складання тексту зі встановленням сервітуту — 474 грн;

друк документів (правочинів, свідоцтва тощо) — 189 грн;

друк дубліката — 285 грн;

копії з використанням копіювальної техніки — 32 грн;

копія з використанням комп’ютерної техніки — 95 грн;

виїзд нотаріуса за межі робочого місця — 380 грн/година;

надсилання нотаріальних документів — 158 грн/шт. (поштою), 380 грн/шт. (кур’єром, працівником установи);

укладення попереднього договору на управління спадщиною — 474 грн/консультація;

складання проєкту договору на управління спадщиною — 1 170 грн/проєкт;

складання проєкту заяви про скасування заповіту — 253 грн/заява.

Приватний нотаріус так само вимагатиме з клієнтів оплати державного мита, вартості спеціального бланку та дій у реєстрах. Однак його тарифи на правові і технічні послуги можуть суттєво відрізнятися, оскільки фахівець має право визначати їх індивідуально.

Скільки коштує оформлення заповіту

Якщо клієнту потрібно оформити простий заповіт і він звернеться до державного нотаріуса, то мінімальний платіж за роботу становитиме близько 650 грн. Доведеться покрити мито, а також заплатити за бланк, складання проєкту, посвідчення і внесення запису до Спадкового реєстру.

Натомість послуги приватного нотаріуса обійдуться дорожче. За відкритими даними, витрати починаються з 800 грн за оформлення простого документу на одного спадкоємця і доходять до 2 000 грн у середньому. Якщо потрібен складний заповіт із додатковими опціями, то кінцева сума може становити 5 000 грн і вище.

