Спадщину може забрати держава: перелік причин у 2026 році

Після смерті людини в Україні її майно, а також права й обов’язки переходять до інших громадян — спадкоємців. Це відбувається або за заповітом, або за законом. Але бувають ситуації, коли ні документа, ні спадкоємців немає, або вони просто не хочуть приймати спадщину. Однак навіть у такому разі майно не залишається "нічийним".

Про те, в яких випадках спадщину забирає держава та чому так відбувається, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Скільки часу дають спадкоємцям, щоб прийняти майно в Україні

Спадщина відкривається в день смерті людини або в день, коли її офіційно визнають померлою. Від цієї дати починається відлік часу. У спадкоємців є пів року, щоб вирішити, чи приймати майно, чи відмовитися від нього, подавши відповідну заяву.

Якщо право на спадщину залежить від інших спадкоємців (наприклад, вони відмовились або не подали заяву), тоді можуть додати ще 3 місяці. Якщо ж від основного строку залишилося менше — його просто подовжують до трьох місяців.

Якщо людина не подала заяву вчасно, вважається, що вона відмовилась від спадщини. Але це ще можна виправити:

домовитися з іншими спадкоємцями, які вже оформили спадщину, і подати заяву пізніше визначеного строку;

або звернутися до суду й попросити додатковий час, якщо були поважні причини запізнення.

Що відбувається з майном, якщо у людини немає спадкоємців

Буває й так, що ніхто не оформлює спадщину. В такому разі, суд може визнати її відумерлою. Це відбувається в двох випадках: якщо спадкоємців немає або всі вони відмовились від майна. Подати відповідну заяву можуть:

місцева влада;

кредитори померлого;

власники чи користувачі сусідніх земельних ділянок (якщо мова про сільгоспземлю).

При цьому місцева влада зобов’язана звернутися до суду, якщо спадкоємців немає. Зробити це можна не одразу, а тільки через рік після відкриття спадщини.

Заяву подають за місцем, де знаходиться нерухомість або основна частина майна. Якщо є і нерухоме, і рухоме майно — усе переходить одній громаді. Поки суд не ухвалить рішення, майно мають охороняти.

Якщо суд визнає спадщину відумерлою, вона переходить у власність громади за місцем розташування майна. Якщо майно в різних місцях — його можуть поділити між кількома громадами. Разом із майном вони отримують і зобов’язання, наприклад, повинні погасити борги померлого перед кредиторами.

Чи можна повернути, передану державі спадщину

Навіть якщо спадщину вже передали громаді, шанс її повернути є. Якщо спадкоємець пропустив строк, але майно ще не продали і воно збереглося, він може вимагати повернення. Якщо ж майно вже продали — тоді можна отримати грошову компенсацію.

