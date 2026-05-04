Наследство может забрать государство: перечень причин в 2026 году

После смерти человека в Украине его имущество, а также права и обязанности переходят к другим гражданам — наследникам. Это происходит либо по завещанию, либо по закону. Но бывают ситуации, когда ни документа, ни наследников нет, или они просто не хотят принимать наследство. Однако даже в таком случае имущество не остается "ничейным".

О том, в каких случаях наследство забирает государство и почему так происходит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Сколько времени дают наследникам, чтобы принять имущество в Украине

Наследство открывается в день смерти человека или в день, когда его официально признают умершим. От этой даты начинается отсчет времени. У наследников есть полгода, чтобы решить, принимать ли имущество или отказаться от него, подав соответствующее заявление.

Если право на наследство зависит от других наследников (например, они отказались или не подали заявление), тогда могут добавить еще 3 месяца. Если же от основного срока осталось меньше — его просто продлевают до трех месяцев.

Если человек не подал заявление вовремя, считается, что он отказался от наследства. Но это еще можно исправить:

договориться с другими наследниками, которые уже оформили наследство, и подать заявление позже положенного срока;

или обратиться в суд и попросить дополнительное время, если были уважительные причины опоздания.

Что происходит с имуществом, если у человека нет наследников

Бывает и так, что никто не оформляет наследство. В таком случае, суд может признать его выморочным. Это происходит в двух случаях: если наследников нет или все они отказались от имущества. Подать соответствующее заявление могут:

местные власти;

кредиторы умершего;

владельцы или пользователи соседних земельных участков (если речь о сельхозземле).

При этом местные власти обязаны обратиться в суд, если наследников нет. Сделать это можно не сразу, а только через год после открытия наследства.

Заявление подают по месту, где находится недвижимость или основная часть имущества. Если есть и недвижимое, и движимое имущество — все переходит одной общине. Пока суд не примет решение, имущество должны охранять.

Если суд признает наследство выморочным, оно переходит в собственность общины по месту расположения имущества. Если имущество в разных местах — его могут поделить между несколькими общинами. Вместе с имуществом они получают и обязательства, например, должны погасить долги умершего перед кредиторами.

Можно ли вернуть, переданное государству наследство

Даже если наследство уже передали общине, шанс его вернуть есть. Если наследник пропустил срок, но имущество еще не продали и оно сохранилось, он может требовать возврата. Если же имущество уже продали — тогда можно получить денежную компенсацию.

