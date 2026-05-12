Оформление наследства в 2026 году: какие права на имущество у детей от первого брака

Некоторые граждане имеют право на наследство в Украине по закону. Например, если нет завещания или его признали недействительным. Тогда имущество делят между наследниками по определенной очередности, а суд определяет долю владения для каждого человека, который претендует на наследство.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 1261 Гражданского кодекса.

Получат ли наследство дети от первого брака

При отсутствии завещания возникает вопрос, могут ли рассчитывать на долю имущества умершего человека его дети от первого брака. Гражданский кодекс утвердил таких наследников первой очереди:

"Право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители".

Получается, все дети наследодателя — независимо от брака — имеют право на долю имущества. Факт поддерживания контакта отца/матери с ребенком роли не играет, главное условие — документально установленное отцовство.

Аналогичная ситуация складывается для внебрачных детей. Они тоже входят в первую очередь наследования по закону, если отцовство было официально признано. Только отказ от наследства позволяет представителям следующей очереди претендовать на имущество умершего.

Когда теряется право на наследство

Статья 1224 Гражданского кодекса определила перечень случаев, когда человек теряет свое право на наследство, независимо от наличия завещания. Имущество не передают во владение лицам, которые:

лишили жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь (за исключением случая, когда пострадавший, зная о попытке убийства, все равно включил человека в завещание);

препятствовали составлению, изменению или отмене завещания путем обмана/насилия;

были лишены родительских прав на момент открытия наследства;

уклонялись от содержания наследодателя, несмотря на обязательства это делать;

по собственному желанию отказались от имущества через нотариуса.

Также наследство не передают мужу или жене, чей брак с умершим признали недействительным. Тогда они не включаются в первую очередь наследования по закону и не могут претендовать на чужое имущество.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько существует очередей наследования по закону в Украине. Всего предусмотрено пять очередей — от ближайших родственников до сожителей и иждивенцев умершего. Представители каждой следующей очереди могут рассчитывать на имущество, если нет наследников предыдущих очередей.

