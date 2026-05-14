Відмова від спадщини: чим ризикують українці, які погодились на компенсацію

Відмова від спадщини в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В українців можуть виникнути проблеми з успадкованою нерухомістю. Наприклад, якщо родичі на словах домовляться про відмову від спадщини та подальшу виплату грошової компенсації. Однак суд не зможе допомогти постраждалій стороні, яка залишиться і без майна, і без коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Компенсація за відмову від спадщини

Глядачам каналу розповіли реальний кейс про двох братів, які вирішили уникнути паперової тяганини і домовилися про поділ майна "на словах". Старший прийняв у спадок квартиру батька, а молодший відмовився від спадщини за грошову компенсацію, яку обіцяв виплатити його близький родич.

"Коли старший брат отримав свідоцтво про право на спадщину і став повноправним власником, він подивився на молодшого і сказав: знаєш, а грошей зараз немає, давай потім вирішимо. І, як ви розумієте, потім перетворилося в ніколи", — розповіли на YouTube-каналі.

Проблема в тому, що вирішити цю проблему через суд неможливо, бо:

Читайте також:

закінчився термін, протягом якого закон дозволяє скасувати відмову від спадку;

домовленість про виплату компенсації брати не оформили документально, тож доказів немає;

довести, що відмова від квартири відбулася під примусом, неможливо.

Як результат — молодший брат залишився і без частки власності на нерухомість, і без компенсації. Згідно зі статтею 1273 Цивільного кодексу, відмову від спадкового майна можна відкликати протягом строку, встановленого для його прийняття, тобто упродовж шести місяців.

Чи можна змусити заплатити компенсацію

Виникає питання, чи дозволяє закон оформити відмову від спадщини з конкретною умовою? Наприклад, молодший брат міг піти до нотаріуса і сформувати документ, який набуде чинності лише в разі виплати йому грошової компенсації.

"Але Цивільний кодекс чітко говорить, що відмова від спадщини із застереженнями або під умовою неможлива. Нотаріус такий документ просто не оформить. На практиці це означає, що будь-яка відмова від майна є безумовною дією", — уточнили фахівці.

Іншими словами, існує всього два варіанти: або повноцінна відмова від спадщини, або її прийняття. Суд може визнати відмову недійсною, якщо вдасться підтвердити введення в обману чи ухвалення рішення під тиском. Однак довести примус буде нелегко.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які права на майно померлої особи мають діти від першого шлюбу та позашлюбні діти. Якщо спадкодавець визнав своє батьківство, то діти входять у першу чергу спадкування за законом. Тобто можуть розраховувати на частку майна за відсутності заповіту.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує оформити заповіт у 2026 році. Державні нотаріуси беруть плату за офіційними тарифами, а приватні — додатково встановлюють вартість своїх послуг. Ми дізналися, які ціни на оформлення документа діють в Україні.