Арест банковского счета: какие деньги защищены от блокировки в 2026 году

В Украине могут наложить арест и заблокировать счет, если физическое лицо имеет непогашенные долги. Однако исполнительное производство не распространяется на некоторые виды финансовых выплат. А карточки, на которые поступают эти средства, защищены от действий и решений контролирующего органа.

Какие средства защищены от ареста в Украине

Некоторые выплаты на счетах граждан не считаются обычным доходом, что делает их неприкосновенными для списания на погашение задолженности. Финансовые взыскания не распространяются на:

выходное пособие в связи с увольнением;

компенсацию на работе в связи с переводом, направлением в другую местность или служебной командировкой;

полевое обеспечение, надбавки к зарплате;

материальную помощь лицам, утратившим право на выплаты по безработице;

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

выплаты одиноким матерям;

помощь лицам, воспитывающим трех и более детей до 16 лет;

помощь по уходу за ребенком с инвалидностью;

помощь на лечение;

пособие на погребение;

ежемесячное пособие на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, путевки в санатории и дома отдыха за счет соцфонда;

компенсацию за выданное обмундирование и натуральное снабжение;

выходное пособие военнослужащим, работникам полиции и ГУИС Украины;

единовременное пособие в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих и резервистов;

помощь, связанную с протезированием/ортезированием участников АТО/ООС.

Иными словами, если на карту поступают социальные выплаты, правомерный арест и блокировка запрещены. Аналогичное правило применяется к специальным счетам, открытым в рамках программы компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Что делать в случае блокировки

В то же время даже на защищенные законом выплаты контролирующий орган может наложить арест из-за технических или процедурных упущений. Это происходит, если человек использует один счет для всех финансовых поступлений — и социальных, и собственных.

Если уже блокировка произошла, необходимо подтвердить специальный статус. В этом помогут официальные документы, например, банковские выписки, справка о назначении счета (пенсионный, социальный и т.д.), справка ОК-5, извлечение из Реестра застрахованных лиц и др.

Следующий шаг — написать заявление исполнителю о снятии ограничения с банковской карты, указав номер производства и реквизиты счета со специальным режимом. К обращению прилагаются все собранные документы, после чего остается только ждать решения контролирующего органа.

