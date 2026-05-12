Главная Экономика Эти деньги защищены от ареста: какие счета украинцев не могут заблокировать

Дата публикации 12 мая 2026 14:06
Арест банковского счета: какие деньги защищены от блокировки в 2026 году
Банковская карта и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут наложить арест и заблокировать счет, если физическое лицо имеет непогашенные долги. Однако исполнительное производство не распространяется на некоторые виды финансовых выплат. А карточки, на которые поступают эти средства, защищены от действий и решений контролирующего органа.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 73 закона "Об исполнительном производстве".

Какие средства защищены от ареста в Украине

Некоторые выплаты на счетах граждан не считаются обычным доходом, что делает их неприкосновенными для списания на погашение задолженности. Финансовые взыскания не распространяются на:

  • выходное пособие в связи с увольнением;
  • компенсацию на работе в связи с переводом, направлением в другую местность или служебной командировкой;
  • полевое обеспечение, надбавки к зарплате;
  • материальную помощь лицам, утратившим право на выплаты по безработице;
  • пособие в связи с беременностью и родами;
  • единовременное пособие в связи с рождением ребенка;
  • помощь при усыновлении;
  • помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  • выплаты одиноким матерям;
  • помощь лицам, воспитывающим трех и более детей до 16 лет;
  • помощь по уходу за ребенком с инвалидностью;
  • помощь на лечение;
  • пособие на погребение;
  • ежемесячное пособие на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;
  • дотации на обеды, путевки в санатории и дома отдыха за счет соцфонда;
  • компенсацию за выданное обмундирование и натуральное снабжение;
  • выходное пособие военнослужащим, работникам полиции и ГУИС Украины;
  • единовременное пособие в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих и резервистов;
  • помощь, связанную с протезированием/ортезированием участников АТО/ООС.

Иными словами, если на карту поступают социальные выплаты, правомерный арест и блокировка запрещены. Аналогичное правило применяется к специальным счетам, открытым в рамках программы компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

Что делать в случае блокировки

В то же время даже на защищенные законом выплаты контролирующий орган может наложить арест из-за технических или процедурных упущений. Это происходит, если человек использует один счет для всех финансовых поступлений — и социальных, и собственных.

Если уже блокировка произошла, необходимо подтвердить специальный статус. В этом помогут официальные документы, например, банковские выписки, справка о назначении счета (пенсионный, социальный и т.д.), справка ОК-5, извлечение из Реестра застрахованных лиц и др.

Следующий шаг — написать заявление исполнителю о снятии ограничения с банковской карты, указав номер производства и реквизиты счета со специальным режимом. К обращению прилагаются все собранные документы, после чего остается только ждать решения контролирующего органа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли с банковского счета списать все средства "под ноль" в случае ареста. Должник имеет право снять с карты сумму в размере двух минимальных зарплат раз в месяц. Однако необходимо подать специальное заявление для принятия решения.

Также Новини.LIVE рассказывали, из-за какой суммы кражи можно сесть в тюрьму. По состоянию на 2026 год мелким считается похищение имущества стоимостью до 3 328 грн. За это привлекают к административной ответственности, а не уголовной.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
