Блокировка банковской карты: могут ли автоматически списать все деньги на счету

Банковские счета украинцев блокируют из-за подозрительных финансовых операций, незадекларированных доходов, налоговых долгов и пр. В основном это происходит по требованию исполнительной службы. Возникает вопрос, могут ли контролирующие органы списать все деньги с карты на покрытие задолженности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о списании денег с заблокированного счета.

Списывают ли деньги с карты "под ноль"

После блокировки банковского счета деньги действительно могут полностью списать, чтобы покрыть долги. В то же время существуют важные исключения, о которых необходимо знать.

Согласно информации на специализированном портале Advokat Market, под защитой находится карты, куда поступают пенсионные и большинство социальных выплат. Однако автоматического запрета на списание нет — владелец должен подать специальное заявление.

"Должник имеет право раз в месяц снять с арестованного счета сумму на текущие нужды в размере двух минимальных заработных плат, но для этого тоже нужно обратиться с заявлением", — говорится на портале.

Без этих действий банки на практике действительно списывают все доступные средства на счете. Открытие карты в другом финансовом учреждении не поможет сохранить сбережения, поскольку банки обязаны проверять новых клиентов по Единому реестру должников и уведомлять контролирующий орган.

Почему блокируют счета украинцев

Причин блокировки банковских карточек через исполнительную службу существует много. Среди самых распространенных выделяют:

осуществление подозрительных транзакций;

финансовый мониторинг из-за сомнительных операций;

требование правоохранительных органов во время досудебного расследования.

На практике финансовый мониторинг может выявить слишком большие переводы без подтверждения источников происхождения средств, регулярные транзакции от разных физических лиц, получение оплаты на личный счет вместо предпринимательского, невыполнение кредитных или налоговых обязанностей и т.д.

Причины блокировки бывают разными, однако алгоритм действий всегда один: сначала наложение ареста, а уже потом выяснение обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине долги переходят по наследству вместе с имуществом. Наследники отвечают за расходы в пределах стоимости полученного имущества и своей доли. Чтобы избежать финансовых обязательств, надо отказаться от наследства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине повысили порог долга для изъятия единственного жилья — с 20 до 50 минимальных зарплат. Отдельные категории граждан, в частности военные, защищены от взыскания во время военного положения. Процесс исполнительного производства планируют постепенно автоматизировать.