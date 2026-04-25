Главная Экономика Правила изменилась: из-за какой суммы долга можно потерять жилье в 2026

Правила изменилась: из-за какой суммы долга можно потерять жилье в 2026

Дата публикации 25 апреля 2026 08:20
У украинцев могут отобрать единственное жилье за долги: из-за какой суммы грозит выселение в 2026 году
Из-за какой суммы долга украинцы могут потерять единственное жилье.

В Украине обновили правила исполнительного производства — процесса взыскания долгов. Президент подписал соответствующий закон, и он уже частично вступил в силу. Одно из главных изменений — повысили порог долга, из-за которого могут забрать единственное жилье.

О том, как изменилась сумма долга, из-за которой у человека могут отобрать единственное жилье в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на заместителя министра юстиции Андрея Гайченко.

Из-за какой суммы долга могут отобрать единственное жилье в 2026 году

Раньше это было от 20 минимальных зарплат, теперь — от 50. В деньгах это выросло примерно со 173 тысяч до более 432 тысяч гривен. Чтобы накопить такой долг, например за коммуналку, надо годами не платить — ориентировочно до 14 лет.

Есть и послабления для людей с прифронтовых территорий. Если там продолжаются боевые действия, то должникам временно будут снимать аресты со счетов и имущества в течение трех месяцев. И так будет в течение всего военного положения.

Что еще изменится для должников в Украине

Еще одна важная часть — цифровизация. В ближайшие три месяца планируют подготовить все правила для автоматических процессов: чтобы должников быстрее исключали из реестра, а аресты снимали без лишней бюрократии.

Также хотят "связать" реестр должников с другими государственными базами. А через полгода обещают запустить основные нововведения:

  • все банки подключат к обмену данными с исполнителями;
  • аресты со средств будут снимать автоматически после погашения долга;
  • людей автоматически будут исключать из реестра должников.
Как будет проходить цифровизация исполнительного производства. Фото: Скриншот

Отдельно прописали защиту для определенных категорий. Во время военного положения и еще год после него нельзя будет принудительно забрать единственное жилье (вместе с землей) у военных и некоторых других служащих — если они официально сообщили о своем статусе.

Но есть исключения. Если жилье в ипотеке или если долг связан с возмещением вреда (например, из-за преступления или травмы). В целом идея изменений — сделать систему взыскания долгов более быстрой и автоматизированной, чтобы упростить процесс и для государства, и для людей.

Ранее Новини.LIVE писали, что 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон о новых правилах взыскания долгов. Теперь, если человек кому-то должен, государство может автоматически заблокировать продажу или переоформление его имущества, пока долг не будет погашен. Когда все выплачено — ограничения снимаются автоматически, без лишних заявлений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине наследство — это не только недвижимость или деньги, но и в некоторых случаях долги. То есть вместе с имуществом можно получить и обязательства умершего. Поэтому перед тем, как вступать в наследство, стоит все тщательно проверить и взвесить.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
