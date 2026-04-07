Автоматическая блокировка счетов и арест имущества: что изменится для должников в Украине

Верховная Рада Украины 7 апреля 2026 года приняла закон, который меняет порядок взыскания долгов. Теперь, если у человека есть задолженность, государство сможет автоматически блокировать продажу или переоформление его имущества, пока средства не будут уплачены. После погашения все ограничения будут сниматься автоматически — никаких дополнительных обращений делать не нужно.

Как изменятся правила взыскания долгов в Украине

Главная цель закона — сделать процесс взыскания долгов прозрачным и автоматизированным, чтобы уменьшить человеческий фактор. Для этого создают цифровую систему, которая объединит различные государственные и финансовые сервисы:

базы МВД и нотариусов;

работу исполнительной службы с государственными реестрами;

обмен данными с банками и платежными платформами.

"Целью законопроекта является обеспечение исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц) путем цифровизации некоторых этапов исполнительного производства, оптимизации его стадий и сроков совершения исполнительных действий", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как будет работать новая система борьбы с должниками

Изменения предусматривают, что после внесения должника в Единый реестр:

Сервисы МВД не позволят переоформлять транспортные средства. Нотариусы не смогут оформлять сделки купли-продажи или дарения имущества. Банки будут блокировать финансовые операции, которые могут помочь избежать взыскания.

То есть человек может пользоваться своим имуществом, но не продавать, дарить или передавать его, пока не оплатит долг. После уплаты система автоматически будет фиксировать поступление средств, подтверждать погашение долга, исключать человека из реестра должников и снимать все ограничения.

При этом новый закон не меняет правила для единственного жилья должника. Его никто не может забрать или продать из-за новых правил. Взыскание долга таким образом возможно только по решению суда, в исключительных случаях и в рамках действующего законодательства.

