Автоматичне блокування рахунків та арешт майна: що зміниться для боржників в Україні

Гроші лежать біля документів.

Верховна Рада України 7 квітня 2026 року ухвалила закон, який змінює порядок стягнення боргів. Тепер, якщо у людини є заборгованість, держава зможе автоматично блокувати продаж чи переоформлення її майна, поки кошти не будуть сплачені. Після погашення всі обмеження зніматимуться автоматично — ніяких додаткових звернень робити не потрібно.

законопроєкт №14005.

Як зміняться правила стягнення боргів в Україні

Головна мета закону — зробити процес стягнення боргів прозорим і автоматизованим, щоб зменшити людський фактор. Для цього створюють цифрову систему, яка об’єднає різні державні та фінансові сервіси:

бази МВС і нотаріусів;

роботу виконавчої служби з державними реєстрами;

обмін даними з банками та платіжними платформами.

"Метою законопроекту є забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації деяких етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та строків вчинення виконавчих дій", — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як працюватиме нова система боротьби з боржниками

Зміни передбачають, що після внесення боржника до Єдиного реєстру:

Сервіси МВС не дозволять переоформлювати транспортні засоби. Нотаріуси не зможуть оформляти угоди купівлі-продажу чи дарування майна. Банки блокуватимуть фінансові операції, які можуть допомогти уникнути стягнення.

Тобто людина може користуватися своїм майном, але не продавати, дарувати чи передавати його, поки не сплатить борг. Після сплати система автоматично фіксуватиме надходження коштів, підтверджуватиме погашення боргу, виключатиме людину з реєстру боржників та зніматиме всі обмеження.

При цьому новий закон не змінює правила для єдиного житла боржника. Його ніхто не може забрати або продати через нові правила. Стягнення боргу таким чином можливе тільки за рішенням суду, у виняткових випадках і в рамках чинного законодавства.

