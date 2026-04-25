В українців можуть відібрати єдине житло за борги: через яку суму загрожує виселення у 2026 році

В Україні оновили правила виконавчого провадження — процесу стягнення боргів. Президент підписав відповідний закон, і він уже частково набрав чинності. Одна з головних змін — підвищили поріг боргу, через який можуть забрати єдине житло.

Про те, як змінилась сума боргу, через яку у людини можуть відібрати єдине житло у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на заступника міністра юстиції Андрія Гайченка.

Через яку суму боргу можуть відібрати єдине житло у 2026 році

Раніше це було від 20 мінімальних зарплат, тепер — від 50. У грошах це зросло приблизно зі 173 тисяч до понад 432 тисяч гривень. Щоб назбирати такий борг, наприклад за комуналку, треба роками не платити — орієнтовно до 14 років.

Є й послаблення для людей із прифронтових територій. Якщо там тривають бойові дії, то боржникам тимчасово зніматимуть арешти з рахунків і майна впродовж трьох місяців. І так буде протягом усього воєнного стану.

Що ще зміниться для боржників в Україні

Ще одна важлива частина — цифровізація. У найближчі три місяці планують підготувати всі правила для автоматичних процесів: щоб боржників швидше виключали з реєстру, а арешти знімали без зайвої бюрократії.

Також хочуть "зв’язати" реєстр боржників з іншими державними базами. А за пів року обіцяють запустити основні нововведення:

усі банки підключать до обміну даними з виконавцями;

арешти з коштів зніматимуть автоматично після погашення боргу;

людей автоматично виключатимуть із реєстру боржників.

Як проходитиме цифровізація виконавчого провадження. Фото: Скриншот

Окремо прописали захист для певних категорій. Під час воєнного стану і ще рік після нього не можна буде примусово забрати єдине житло (разом із землею) у військових та деяких інших службовців — якщо вони офіційно повідомили про свій статус.

Але є винятки. Якщо житло в іпотеці або якщо борг пов’язаний із відшкодуванням шкоди (наприклад, через злочин чи травму). Загалом ідея змін — зробити систему стягнення боргів швидшою та автоматизованою, щоб спростити процес і для держави, і для людей.

Раніше Новини.LIVE писали, що 7 квітня 2026 року Верховна Рада прийняла закон про нові правила стягнення боргів. Тепер, якщо людина комусь винна, держава може автоматично заблокувати продаж або переоформлення її майна, поки борг не буде погашений. Коли все виплачено — обмеження знімаються автоматично, без зайвих заяв.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні спадщина — це не лише нерухомість чи гроші, а й в деяких випадках борги. Тобто разом із майном можна отримати й зобов’язання померлого. Тому перед тим, як вступати у спадщину, варто все ретельно перевірити та зважити.