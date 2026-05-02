Блокування банківської картки: чи можуть автоматично списати всі гроші на рахунку

Банківські рахунки українців блокують через підозрілі фінансові операції, незадекларовані доходи, податкові борги тощо. Здебільшого це стається на вимогу виконавчої служби. Виникає питання, чи можуть контролюючі органи списати всі гроші з картки на покриття заборгованості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про списання коштів із заблокованого рахунку.

Чи списують гроші з картки "під нуль"

Після блокування банківського рахунку гроші дійсно можуть повністю списати, аби покрити борги. Водночас існують важливі винятки, про які необхідно знати.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Advokat Market, під захистом знаходиться картки, куди надходять пенсійні та більшість соціальних виплат. Однак автоматичної заборони на списання немає — власник повинен подати спеціальну заяву.

"Боржник має право раз на місяць зняти з арештованого рахунку суму на поточні потреби в розмірі двох мінімальних заробітних плат, але для цього також потрібно звернутися із заявою", — йдеться на порталі.

Без цих дій банки на практиці дійсно списують усі доступні кошти на рахунку. Відкриття картки в іншій фінансовій установі не допоможе зберегти заощадження, оскільки банки зобов'язані перевіряти нових клієнтів за Єдиним реєстром боржників і повідомляти контролюючий орган.

Чому блокують рахунки українців

Причин блокування банківських карток через виконавчу службу існує багато. Серед найпоширеніших виділяють:

здійснення підозрілих транзакцій;

фінансовий моніторинг через сумнівні операції;

вимогу правоохоронних органів під час досудового розслідування.

На практиці фінансовий моніторинг може виявити надто великі перекази без підтвердження джерел походження коштів, регулярні транзакції від різних фізичних осіб, отримання оплати на особистий рахунок замість підприємницького, невиконання кредитних або податкових обов'язків тощо.

Причини блокування бувають різними, однак алгоритм дій завжди один: спочатку накладання арешту, а вже потім з'ясовування обставин.

Що ще варто знати українцям

