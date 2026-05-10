Лишение свободы: какую минимальную сумму достаточно украсть, чтобы сесть за решетку

За кражу чужого имущества можно не только потерять деньги, нарвавшись на крупные штрафы, но и спровоцировать более строгую ответственность. Украинское законодательство установило порог стоимости похищенных вещей, превышение которого квалифицируется как уголовное нарушение. То есть одним из вариантов наказания является лишение свободы.

Наказание за мелкую кражу

Согласно статье 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях, мелким считается похищение чужого имущества, стоимость которого не превышает двух необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на май 2026 года речь идет о 3 328 грн — эквивалент прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Мелкая кража в денежном или имущественном виде влечет за собой:

штраф от 850 до 1 700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 30 часов, или административный арест на срок до 5 дней — за хищение имущества стоимостью до 832 грн;

штраф от 1 700 до 5 100 грн, или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или исправительные работы до месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест от 5 до 10 дней — за хищение имущества стоимостью от 832 до 3 328 грн;

штраф от 5 100 до 10 200 грн, или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев (минус 20% дохода), или административный арест от 10 до 15 суток — за повторное аналогичное нарушение в течение года;

штраф от 10 200 до 17 000 грн, или административный арест на 15 дней — за хищение чужого имущества трижды и более раз в течение года.

Уголовная ответственность за кражу

Если злоумышленник совершил кражу на сумму более 3 328 грн, то преступление подпадает под статью 185 Уголовного кодекса Украины. Ответственность включает штраф от 17 000 до 51 000 грн, или общественные работы от 80 до 240 часов, или исправительные работы до 2 лет, или пробационный надзор до 5 лет, или ограничение свободы на аналогичный срок.

Во время военного или чрезвычайного положения наказание ужесточается — нарушителя закона могут посадить в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. А кража в особо крупных размерах (от 998 400 грн) или организованной группой предусматривает лишение свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества.

