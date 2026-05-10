Позбавлення волі: яку мінімальну суму достатньо вкрасти, щоб сісти за ґрати

За крадіжку чужого майна можна не тільки втратити гроші, натрапивши на великі штрафи, але й спровокувати суворішу відповідальність. Українське законодавство встановило поріг вартості викрадених речей, перевищення якого кваліфікується як кримінальне порушення. Тобто одним із варіантів покарання є позбавлення волі.

Покарання за дрібну крадіжку

Згідно зі статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібним вважається викрадення чужого майна, вартість якого не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на травень 2026 року йдеться про 3 328 грн — еквівалент прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Дрібна крадіжка у грошовому чи майновому вигляді тягне за собою:

штраф від 850 до 1 700 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт на строк до 5 днів — за викрадення майна вартістю до 832 грн;

штраф від 1 700 до 5 100 грн, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи до місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт від 5 до 10 днів — за викрадення майна вартістю від 832 до 3 328 грн;

штраф від 5 100 до 10 200 грн, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців (мінус 20% доходу), або адміністративний арешт від 10 до 15 діб — за повторне аналогічне порушення протягом року;

штраф від 10 200 до 17 000 грн, або адміністративний арешт на 15 днів — за викрадення чужого майна тричі та більше разів протягом року.

Кримінальна відповідальність за крадіжку

Якщо зловмисник здійснив крадіжку на суму понад 3 328 грн, то злочин підпадає під статтю 185 Кримінального кодексу України. Відповідальність включає штраф від 17 000 до 51 000 грн, або громадські роботи від 80 до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або пробаційний нагляд до 5 років, або обмеження волі на аналогічний строк.

Під час воєнного або надзвичайного стану покарання посилюється — порушника закону можуть посадити у в’язницю на строк від 5 до 8 років. А крадіжка в особливо великих розмірах (від 998 400 грн) чи організованою групою передбачає позбавлення волі на 7-12 років із конфіскацією майна.

