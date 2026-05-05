Переводы между родственниками: когда банк может начать проверку клиентов

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно переводят деньги родственникам и друзьям, не догадываясь, в каких случаях рискуют спровоцировать арест банковского счета. Финансовые операции могут не облагаться налогом, однако система мониторинга — это совсем другая история. Не помешает узнать, как правильно подготовиться к вопросам со стороны банка по денежным транзакциям.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Богдана Янкива.

Какие переводы не подлежат налогообложению

Согласно украинскому законодательству, льготный режим предусмотрен для финансовых операций между близкими родственниками. Речь идет о лицах первой и второй степени родства — ставка НДФЛ равна 0%.

То есть переводы родителям, мужу, жене, детям (включая усыновленных), родным братьям и сестрам, бабушкам, дедушкам и внукам не подлежат налогообложению. Никаких финансовых обязательств перед государственным бюджетом у отправителя и получателя средств не возникает.

Когда возможен финмониторинг

Банки могут инициировать финансовый мониторинг, чтобы проверить легальность происхождения денег, даже если с них не нужно платить налоги. Существуют рисковые операции, из-за которых чаще всего возникают проблемы. Например, если человек регулярно отправляет на счет крупные суммы, банк очевидно поинтересуется, откуда взялись деньги.

Читайте также:

Плюс важно не превышать ежемесячные лимиты на исходящие переводы в случае отсутствия подтвержденных доходов. Согласно Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, по состоянию на май 2026 года действуют такие ограничения на P2P-переводы:

для клиентов со средним уровнем риска — до 100 000 грн;

для клиентов с повышенным уровнем риска — до 50 000 грн.

Если клиент банка не может подтвердить источник происхождения средств и родственные связи, счет могут заблокировать. Необходимо предоставить зарплатную ведомость, справку о доходах, декларацию об имущественном состоянии, свидетельство о рождении или браке, справку из Пенсионного фонда о страховом стаже и др.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие ставки налога на наследство, полученное от члена семьи. Если имущество оставил родственник первой или второй степени родства, то налог не уплачивается. В случае отсутствия родственных связей придется отдать государству 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие операции могут спровоцировать финансовый мониторинг в Украине. Если говорить о наличных, то опасными являются транзакции на большие округленные суммы, регулярный обмен банкнот, неподтвержденные источники дохода и тому подобное. В лучшем случае контролирующий орган просто заблокирует счет.