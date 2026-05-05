Перекази між родичами: коли банк може почати перевірку клієнтів

Українці регулярно переказують кошти родичам і друзям, не здогадуючись, в яких випадках ризикують спровокувати арешт банківського рахунку. Фінансові операції можуть не оподатковуватися, однак система моніторингу — це зовсім інша історія. Не завадить дізнатися, як правильно підготуватися до питань з боку банку щодо грошових транзакцій.

Про це розповідає юрист Богдан Янків.

Які перекази не підлягають оподаткуванню

Згідно з українським законодавством, пільговий режим передбачений для фінансових операцій між близькими родичами. Йдеться про осіб першого і другого ступеня споріднення — ставка ПДФО дорівнює 0%.

Тобто перекази батькам, чоловіку, дружині, дітям (включно з усиновленими), рідним братам і сестрам, бабусям, дідусям та онукам не підлягають оподаткуванню. Жодних фінансових зобов'язань перед державним бюджетом у відправника та отримувача коштів не виникає.

Коли можливий фінмоніторинг

Банки можуть ініціювати фінансовий моніторинг, щоб перевірити легальність походження коштів, навіть якщо з них не потрібно сплачувати податки. Існують ризикові операції, через які найчастіше виникають проблеми. Наприклад, якщо людина регулярно відправляє на рахунок великі суми, банк очевидно поцікавиться, звідки взялися гроші.

Плюс важливо не перевищувати щомісячні ліміти на вихідні перекази у випадку відсутності підтверджених доходів. Згідно з Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, станом на травень 2026 року діють такі обмеження на P2P-перекази:

для клієнтів із середнім рівнем ризику — до 100 000 грн;

для клієнтів із підвищеним рівнем ризику — до 50 000 грн.

Якщо клієнт банку неспроможний підтвердити джерело походження коштів і родинні зв’язки, рахунок можуть заблокувати. Необхідно надати зарплатну відомість, довідку про доходи, декларацію про майновий стан, свідоцтво про народження або шлюб, довідку з Пенсійного фонду про страховий стаж та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які ставки податку на спадщину, отриману від члена сім'ї. Якщо майно залишив родич першого або другого ступеня споріднення, то податок не сплачується. У випадку відсутності родинних зв'язків доведеться віддати державі 5% ПДФО і 5% військового збору.

Також Новини.LIVE розповідали, які операції можуть спровокувати фінансовий моніторинг в Україні. Якщо говорити про готівку, то небезпечними є транзакції на великі округлені суми, регулярний обмін банкнот, непідтверджені джерела доходу тощо. У найкращому випадку контролюючий орган просто заблокує рахунок.