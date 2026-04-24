Фінансовий моніторинг в Україні: як готівка може спровокувати банківську перевірку

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські банки посилили контроль за рахунками клієнтів і частіше проводять фінмоніторинг, аби слідкувати за дотриманням законодавства. Спровокувати перевірку можуть нетипові транзакції, великі перекази і навіть операції з готівкою. Не завадить дізнатися, які дії з грошима привертають увагу контролюючого органу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Національного банку № 65.

Індикатори ризиковості клієнтів

За якими критеріями банки обирають клієнтів для проведення фінансового моніторингу, достеменно невідомо. Українці можуть лише здогадуватися і будувати теорії на реальних прикладах. Однак існує документ, яким вигідно послуговуватися для перевірки самого себе.

У постанові НБУ "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" зібрані списки з трьома кластерами індикаторів: про поведінку клієнта, перекази і використання готівки. Ці ознаки з великою вірогідністю привертають увагу контролюючого органу.

Ризикові операції з готівкою

Не завадить дізнатися, які дії українців свідчать про потенційне порушення платіжного законодавства і здатні спровокувати фінмоніторинг. Постанова НБУ містить 15 пунктів, пов’язаних із використанням готівки. Підозрілими вважаються такі індикатори:

обсяг готівкових операцій за рахунком не відповідає масштабам діяльності людини;

здійснення регулярних операцій готівкою на великі округлені суми;

регулярний обмін банкнот дрібного номіналу на великі купюри;

відсутність документального підтвердження джерел походження готівки, яка вноситься на рахунок;

систематичне проведення готівкових операцій з купівлі, продажу або конвертації іноземної валюти на великі суми;

понад 30% щомісячного дебетового/кредитового обороту складається з готівкових операцій, якщо це не характерно для зареєстрованого виду діяльності;

циклічний рух готівки за рахунками клієнта;

дроблення платежів таким чином, аби обійти встановлені порогові ліміти;

проведення великої кількості фінансових операцій в один день за допомогою банківських автоматів самообслуговування.

Це лише невелика частина всіх індикаторів, що містяться у постанові Національного банку. Українці можуть перевіряти себе на помилкові дії, виправлятися і мінімізувати ризики фінансового моніторингу.

Що ще варто знати українцям

