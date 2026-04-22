Розрахунок готівкою в магазині Rozetka: що вимагають від клієнтів

Українка поскаржилася у соціальній мережі Threads, що під час оплати готівкою за пляшку води в магазині Rozetka касир вимагав поставити підпис на розрахунковому документі. Працівник пояснив, що це частина фінмоніторингу. Однак дівчина відмовилася і залишила магазин без товару.

Підпис при оплаті товару

За словами українки, вона намагалася придбати звичайну пляшку води в Rozetka. Хотіла оплатити товар готівкою, а касир попросив розписатися на розрахунковому документі. Коли дівчина відмовилася, їй дали альтернативу — поставити хрестик на місці підпису. Однак вимога видалася незрозумілою, тому клієнтка пішла з магазину.

Відповідь на питання, навіщо потрібен підпис покупця, дала безпосередньо Rozetka. В коментарях до допису від імені компанії написали, що це обов’язкова вимога постанови Національного банку №148 "Про ведення касових операцій у національній валюті України".

"Оплата в магазині приймається через касу RozetkaPay (ТОВ "ФК "ЕВО"). При здійсненні готівкових операцій підпис клієнта на платіжних документах є обов'язковим. Вони мають бути належним чином оформлені та підтверджені підписами клієнта/касира", — зазначили в компанії.

Чи повинні клієнти ставити підпис

Деякі користувачі Threads підтвердили, що підпис на розрахунковому документі — це законна вимога, оскільки Rozetka вважається фінансовою установою, а не звичайним магазином. І навіть оплату за пляшку води необхідно підтвердити, оскільки фактично здійснюється не звичайна покупка, а переказ коштів.

Аналогічна система діє в NovaPay. Звичайно, споживачі мають право відмовитися ставити підпис, однак установа залишає за собою можливість не погодити продаж товару, посилаючись на відсутність офіційної фіксації фінансової операції відповідно до вимог НБУ.

За прикладом користувачки Threads, інколи достатньо поставити хрестик на розрахунковому документі. Колишній працівник Rozetka підтвердив у коментарях до допису, що підпис — це більше формальність, ніж обов’язкове правило. Проте варто бути готовим до потенційної відмови у продажу.

Що ще варто знати українцям

