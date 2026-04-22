Расчет наличными в магазине Rozetka: что требуют от клиентов

Покупка товаров за наличные в Rozetka. Фото: УНИАН, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинка пожаловалась в социальной сети Threads, что во время оплаты наличными за бутылку воды в магазине Rozetka кассир требовал поставить подпись на расчетном документе. Сотрудник объяснил, что это часть финмониторинга. Однако девушка отказалась и оставила магазин без товара.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пользовательницы Threads.

Подпись при оплате товара

По словам украинки, она пыталась приобрести обычную бутылку воды в Rozetka. Хотела оплатить товар наличными, а кассир попросил расписаться на расчетном документе. Когда девушка отказалась, ей дали альтернативу — поставить крестик на месте подписи. Однако требование показалось непонятным, поэтому клиентка ушла из магазина.

Ответ на вопрос, зачем нужна подпись покупателя, дала непосредственно Rozetka. В комментариях к сообщению от имени компании написали, что это обязательное требование постановления Национального банка №148 "О ведении кассовых операций в национальной валюте Украины".

"Оплата в магазине принимается через кассу RozetkaPay (ООО "ФК "ЭВО"). При осуществлении наличных операций подпись клиента на платежных документах является обязательной. Они должны быть надлежащим образом оформлены и подтверждены подписями клиента/кассира", — отметили в компании.

Должны ли клиенты ставить подпись

Некоторые пользователи Threads подтвердили, что подпись на расчетном документе — это законное требование, поскольку Rozetka считается финансовым учреждением, а не обычным магазином. И даже оплату за бутылку воды необходимо подтвердить, поскольку фактически осуществляется не обычная покупка, а перевод средств.

Аналогичная система действует в NovaPay. Конечно, потребители имеют право отказаться ставить подпись, однако учреждение оставляет за собой возможность не согласовать продажу товара, ссылаясь на отсутствие официальной фиксации финансовой операции в соответствии с требованиями НБУ.

По примеру пользовательницы Threads, иногда достаточно поставить крестик на расчетном документе. Бывший работник Rozetka подтвердил в комментариях, что подпись — это больше формальность, чем обязательное правило. Однако стоит быть готовым к потенциальному отказу в продаже.

