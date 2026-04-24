Финансовый мониторинг в Украине: как наличные могут спровоцировать банковскую проверку

Рисковые операции с наличными: что может спровоцировать финмониторинг
Украинские банки усилили контроль за счетами клиентов и чаще проводят финмониторинг, дабы следить за соблюдением законодательства. Спровоцировать проверку могут нетипичные транзакции, крупные переводы и даже операции с наличными. Не помешает узнать, какие действия с деньгами привлекают внимание контролирующего органа.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Национального банка № 65.
Индикаторы рискованности клиентов
По каким критериям банки выбирают клиентов для проведения финансового мониторинга, доподлинно неизвестно. Украинцы могут лишь догадываться и строить теории на реальных примерах. Однако существует документ, которым выгодно пользоваться для проверки самого себя.
В постановлении НБУ "Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга" собраны списки с тремя кластерами индикаторов: о поведении клиента, переводах и использовании наличных. Эти признаки с большой вероятностью привлекают внимание контролирующего органа.
Рисковые операции с наличностью
Не помешает узнать, какие действия украинцев свидетельствуют о потенциальном нарушении платежного законодательства и способны спровоцировать финмониторинг. Постановление НБУ содержит 15 пунктов, связанных с использованием наличных. Подозрительными считаются такие индикаторы:
- объем наличных операций по счету не соответствует масштабам деятельности человека;
- осуществление регулярных операций наличными на большие округленные суммы;
- регулярный обмен банкнот мелкого номинала на крупные купюры;
- отсутствие документального подтверждения источников происхождения наличности, которая вносится на счет;
- систематическое проведение наличных операций по покупке, продаже или конвертации иностранной валюты на крупные суммы;
- более 30% ежемесячного дебетового/кредитового оборота состоит из наличных операций, если это не характерно для зарегистрированного вида деятельности;
- циклическое движение наличных по счетам клиента;
- дробление платежей таким образом, чтобы обойти установленные пороговые лимиты;
- проведение большого количества финансовых операций в один день с помощью банковских автоматов самообслуживания.
Это лишь небольшая часть всех индикаторов, содержащихся в постановлении Национального банка. Украинцы могут проверять себя на ошибочные действия, исправляться и минимизировать риски финансового мониторинга.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в магазине Rozetka клиенты должны ставить подпись на расчетном документе в случае оплаты наличными. Это прямое требование Национального банка, поскольку средства проходят через RozetkaPay. Если отказаться, кассир может не продать товар.
Также Новини.LIVE рассказывали, из-за каких финансовых операций банки могут начать проверку. Украинцы рискуют натолкнуться на финансовый мониторинг в случае осуществления нетипичных или подозрительных транзакций. Некоторые переводы гарантируют внимание со стороны контролирующего органа.