Податки на спадщину: скільки доведеться заплатити, якщо майно не від родича

Українцям доведеться віддати частину спадщини державі, якщо майно отримане від осіб, які не є близькими родичами. Іншими словами, такий дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Плюс необхідно подати декларацію і самостійно сплатити кошти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 174.2 Податкового кодексу України.

Ставка податку на спадок

Розмір податкового зобов’язання залежить від родинних зв’язків. Якщо спадкодавцем є член сім’ї першого та другого ступеня споріднення, то дохід оподатковується за нульовою ставкою (все отримане майно залишається у власності спадкоємців).

У випадку відсутності родинних зв’язків із померлою особою доведеться віддати частину спадку державі. Вартість будь-якого об’єкта спадщини/дарування підлягає оподаткуванню за ставкою:

5% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Водночас деякі категорії українців звільняються від фінансового зобов’язання незалежно від ступеня споріднення зі спадкодавцем. Нульова ставка застосовується до майна, отриманого особами з інвалідністю І групи, дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Коли платити податок зі спадку

Існує два варіанти сплати податку. Перший — під час нотаріального оформлення. Тоді декларація про майновий стан і доходи не подається, а дані щодо отриманого спадку передає в Державну податкову службу безпосередньо нотаріус.

Другий варіант — самостійне виконання зобов’язання після оформлення всіх документів. Платник повинен подати річну декларацію до 1 травня наступного звітного року і поповнити бюджет ПДФО/військовим збором до 1 серпня.

Наприклад, українець отримав у спадок квартиру від батька. Оціночна вартість об’єкта нерухомого майна становить 1 800 000 грн. Тоді загальна сума податку перебуває на рівні 180 000 грн (90 000 грн — ПДФО, 90 000 грн — військовий збір).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що податкові борги передаються у спадок. Контролюючий орган може подати вимогу на стягнення коштів зі спадкоємців. Але погашення заборгованості відбувається лише в межах вартості отриманого майна.

Також Новини.LIVE розповідали, що таке спадковий договір. Так називають домовленість, за якою майно передають лише після виконання конкретних умов, на відміну від заповіту. Новий власник не може вільно розпоряджатися цим майном.