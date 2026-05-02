Налоги на наследство: сколько придется заплатить, если имущество не от родственника

Украинцам придется отдать часть наследства государству, если имущество получено от лиц, которые не являются близкими родственниками. Иными словами, такой доход подлежит налогообложению НДФЛ и военным сбором. Плюс необходимо подать декларацию и самостоятельно уплатить средства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 174.2 Налогового кодекса Украины.

Ставка налога на наследство

Размер налогового обязательства зависит от родственных связей. Если наследодателем является член семьи первой и второй степени родства, то доход облагается налогом по нулевой ставке (все полученное имущество остается в собственности наследников).

В случае отсутствия родственных связей с умершим придется отдать часть наследства государству. Стоимость любого объекта наследства/дарения подлежит налогообложению по ставке:

5% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

В то же время некоторые категории украинцев освобождаются от финансового обязательства независимо от степени родства с наследодателем. Нулевая ставка применяется к имуществу, полученному лицами с инвалидностью І группы, детьми-сиротами, детьми с инвалидностью и детьми, лишенными родительской опеки.

Когда платить налог с наследства

Существует два варианта уплаты налога. Первый — при нотариальном оформлении. Тогда декларация об имущественном состоянии и доходах не подается, а данные о полученном наследстве передает в Государственную налоговую службу непосредственно нотариус.

Второй вариант — самостоятельное выполнение обязательства после оформления всех документов. Плательщик должен подать годовую декларацию до 1 мая следующего отчетного года и пополнить бюджет НДФЛ/военным сбором до 1 августа.

Например, украинец получил в наследство квартиру от отца. Оценочная стоимость объекта недвижимого имущества составляет 1 800 000 грн. Тогда общая сумма налога находится на уровне 180 000 грн (90 000 грн — НДФЛ, 90 000 грн — военный сбор).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что налоговые долги передаются по наследству. Контролирующий орган может подать требование на взыскание средств с наследников. Но погашение задолженности происходит только в пределах стоимости полученного имущества.

Также Новини.LIVE рассказывали, что такое наследственный договор. Так называют договоренность, по которой имущество передают лишь после выполнения конкретных условий, в отличие от завещания. Новый владелец не может свободно распоряжаться этим имуществом.