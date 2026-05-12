Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ці кошти захищені від арешту: які рахунки українців не можуть заблокувати

Ці кошти захищені від арешту: які рахунки українців не можуть заблокувати

Ua ru
Дата публікації: 12 травня 2026 14:06
Арешт банківського рахунку: які кошти захищені від блокування у 2026 році
Банківська картка і гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть накласти арешт і заблокувати рахунок, якщо фізична особа має непогашені борги. Однак виконавче провадження не поширюється на деякі види фінансових виплат. А картки, на які надходять ці кошти, захищені від дій та рішень контролюючого органу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 73 закону "Про виконавче провадження".

Які кошти захищені від арешту в Україні

Деякі виплати на рахунках громадян не вважаються звичайним доходом, що робить їх недоторканими для списання на погашення заборгованості. Фінансові стягнення не поширюються на:

  • вихідну допомогу у зв’язку зі звільненням;
  • компенсацію на роботі у зв’язку з переведенням, направленням до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
  • польове забезпечення, надбавки до зарплати;
  • матеріальну допомогу особам, які втратили право на виплати по безробіттю;
  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;
  • допомогу при усиновленні;
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • виплати одиноким матерям;
  • допомогу особам, які виховують трьох і більше дітей до 16 років;
  • допомогу на догляд за дитиною з інвалідністю;
  • допомогу на лікування;
  • допомогу на поховання;
  • щомісячну допомогу на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
  • дотації на обіди, путівки в санаторії та будинки відпочинку за рахунок соцфонду;
  • компенсацію за видане обмундирування і натуральне постачання;
  • вихідну допомогу військовослужбовцям, працівникам поліції та ДКВС України;
  • одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців і резервістів;
  • допомогу, пов’язану з протезуванням/ортезуванням учасників АТО/ООС.

Іншими словами, якщо на картку надходять соціальні виплати, правомірний арешт і блокування заборонені. Аналогічне правило застосовується до спеціальних рахунків, відкритих у межах програми компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.

Що робити у випадку блокування

Водночас навіть на захищені законом виплати контролюючий орган може накласти арешт через технічні або процедурні недогляди. Це відбувається, якщо фізична особа використовує один рахунок для всіх фінансових надходжень — і соціальних, і власних.

Читайте також:

Якщо вже блокування відбулося, необхідно підтвердити спеціальний статус. У цьому допоможуть офіційні документи, наприклад, банківські виписки, довідка про призначення рахунку (пенсійний, соціальний тощо), довідка ОК-5, витяг із Реєстру застрахованих осіб та ін.

Наступний крок — написати заяву виконавцю про зняття обмеження з банківської картки, вказавши номер провадження і реквізити рахунку зі спеціальним режимом. До звернення додаються всі зібрані документи, після чого залишається тільки чекати на рішення контролюючого органу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть з банківського рахунку списати всі кошти "під нуль" у разі арешту. Боржник маж право зняти з картки суму в розмірі двох мінімальних зарплат раз на місяць. Однак необхідно подати спеціальну заяву для ухвалення рішення.

Також Новини.LIVE розповідали, через яку суму крадіжки можна сісти у в’язницю. Станом на 2026 рік дрібним вважається викрадення майна вартістю до 3 328 грн. За це притягують до адміністративної відповідальності, а не кримінальної.

виплати банківські рахунки блокування
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації