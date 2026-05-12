Арешт банківського рахунку: які кошти захищені від блокування у 2026 році

Банківська картка і гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть накласти арешт і заблокувати рахунок, якщо фізична особа має непогашені борги. Однак виконавче провадження не поширюється на деякі види фінансових виплат. А картки, на які надходять ці кошти, захищені від дій та рішень контролюючого органу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 73 закону "Про виконавче провадження".

Які кошти захищені від арешту в Україні

Деякі виплати на рахунках громадян не вважаються звичайним доходом, що робить їх недоторканими для списання на погашення заборгованості. Фінансові стягнення не поширюються на:

вихідну допомогу у зв’язку зі звільненням;

компенсацію на роботі у зв’язку з переведенням, направленням до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

польове забезпечення, надбавки до зарплати;

матеріальну допомогу особам, які втратили право на виплати по безробіттю;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;

допомогу при усиновленні;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

виплати одиноким матерям;

допомогу особам, які виховують трьох і більше дітей до 16 років;

допомогу на догляд за дитиною з інвалідністю;

допомогу на лікування;

допомогу на поховання;

щомісячну допомогу на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, путівки в санаторії та будинки відпочинку за рахунок соцфонду;

компенсацію за видане обмундирування і натуральне постачання;

вихідну допомогу військовослужбовцям, працівникам поліції та ДКВС України;

одноразову допомогу в разі загибелі, інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців і резервістів;

допомогу, пов’язану з протезуванням/ортезуванням учасників АТО/ООС.

Іншими словами, якщо на картку надходять соціальні виплати, правомірний арешт і блокування заборонені. Аналогічне правило застосовується до спеціальних рахунків, відкритих у межах програми компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло.

Що робити у випадку блокування

Водночас навіть на захищені законом виплати контролюючий орган може накласти арешт через технічні або процедурні недогляди. Це відбувається, якщо фізична особа використовує один рахунок для всіх фінансових надходжень — і соціальних, і власних.

Якщо вже блокування відбулося, необхідно підтвердити спеціальний статус. У цьому допоможуть офіційні документи, наприклад, банківські виписки, довідка про призначення рахунку (пенсійний, соціальний тощо), довідка ОК-5, витяг із Реєстру застрахованих осіб та ін.

Наступний крок — написати заяву виконавцю про зняття обмеження з банківської картки, вказавши номер провадження і реквізити рахунку зі спеціальним режимом. До звернення додаються всі зібрані документи, після чого залишається тільки чекати на рішення контролюючого органу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть з банківського рахунку списати всі кошти "під нуль" у разі арешту. Боржник маж право зняти з картки суму в розмірі двох мінімальних зарплат раз на місяць. Однак необхідно подати спеціальну заяву для ухвалення рішення.

Також Новини.LIVE розповідали, через яку суму крадіжки можна сісти у в’язницю. Станом на 2026 рік дрібним вважається викрадення майна вартістю до 3 328 грн. За це притягують до адміністративної відповідальності, а не кримінальної.