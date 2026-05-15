Надбавка к пенсии: кто из украинцев может получать дополнительные выплаты

Надбавка к пенсии: кто из украинцев может получать дополнительные выплаты

Дата публикации 15 мая 2026 05:45
Надбавка к военной пенсии: какой размер выплаты, кто может получить и как оформить
Надбавка к военной пенсии. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут рассчитывать на пенсии с надбавками в 2026 году. Речь идет о военных, уволенных со службы, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности. Согласно закону, им положены доплаты за содержание нетрудоспособных членов семьи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой размер надбавки к военной пенсии и как ее оформить.

Надбавка к военной пенсии в Украине

Необходимо обратиться к статье 16 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Она предусматривает начисление надбавки неработающим пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных родственников из числа лиц, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца.

Статья 30 этого же закона определяет перечень таких членов семьи:

  • дети, братья, сестры, внуки военного пенсионера, которым не исполнилось 18 лет, или лица старшего возраста с инвалидностью, наступившей до достижения 18-летия;
  • родители, жена или муж, достигшие пенсионного возраста, или если они имеют инвалидность;
  • дедушка и бабушка в случае отсутствия людей, которые по закону должны их содержать;
  • студенты, курсанты, стажеры, ученики, воспитанники различных учебных заведений, обучающиеся на дневной форме и не достигшие 23-летнего возраста.

Размер надбавки одинаков для всех видов военной пенсии и равен 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи на иждивении. По состоянию на май 2026 года ПМ составляет 2 595 грн, следовательно, надбавка находится на уровне 1 297,5 грн на одного человека.

Как оформить надбавку к пенсии

Юрист LEGAL STRATEGY Илона Элизбарян рассказала в комментарии УНИАН, как украинцам оформить прибавку к военной пенсии. Необходимо собрать пакет документов и подать в территориальный орган ПФУ либо загрузить в электронном виде через личный кабинет на портале. Базовый пакет включает:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие присутствие в семье лиц, входящих в категорию нетрудоспособных (например, справка из учебного заведения);
  • распоряжение об увольнении с работы или копию трудовой книжки;
  • документы в подтверждение родственных связей (свидетельство о рождении/браке);
  • справку о содержании нетрудоспособных лиц.

Что касается последнего пункта, то может понадобиться решение суда об установлении факта пребывания члена семьи на содержании военного пенсионера. Однако в основном хватает документа о совместном проживании, например, справки от органов местного самоуправления.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы в Польше могут рассчитывать на пенсионные выплаты в 2026 году. Сумма денежного обеспечения зависит от года рождения получателя. Расчет осуществляется на основании стажа и возраста или страховых выплат.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой размер пособия на погребение в мае 2026 года. Государство гарантирует компенсацию расходов в размере 8 500 грн для застрахованных лиц. Однако в случае погребения пенсионеров сумма возмещения составляет две месячные пенсии.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей

Елизавета Супивская
