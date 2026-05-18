Перерасчет пенсий в Украине: кому и на сколько повысят выплаты в июне

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Хотя массового перерасчета выплат в июне не запланировано, часть украинских пенсионеров получит повышение. Это касается работающих граждан с дополнительным стажем и людей, которым в этот месяц исполнится определенное количество лет.

О том, кому повысят размер пенсии в июне 2026 года и от чего будет зависеть сумма прибавки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому повысят размер пенсии в июне 2026 года

Работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель имели минимум 24 месяца дополнительного страхового стажа, в июне получат пересчитанные пенсии. Кроме того, вместе с новой суммой им начислят доплату за два предыдущих месяца.

В ПФУ объяснили, что задержка связана с тем, что работодатели подают отчеты об уплате единого соцвзноса. После окончания квартала на это уходит до 40 дней, поэтому данные за январь-март появляются в реестре только в середине мая.

Кто еще может получить повышение пенсии в июне 2026 года

В июне некоторые пенсионеры также получат надбавки за возраст:

Читайте также:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и более — 570 грн.

ПФУ подчеркивает, что эти доплаты начисляются автоматически — обращаться в фонд не надо. Выплаты начинаются с того дня, когда человек достиг нужного возраста. Чтобы получить надбавку, пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Еще один нюанс заключается в том, что дата рождения влияет на первую выплату. Если пенсионер родился первого числа месяца, он сразу получит полную доплату. А если, например, день рождения приходится на 20 число, начислят только за дни после достижения возраста.

Также после перехода в следующую возрастную категорию пенсионеру не дают полную новую надбавку, а лишь разницу со старой. Например, когда человек достигает 75 лет, он не получает 456 грн, а только 156 грн, потому что раньше уже имел 300 грн после 70-летия.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пенсионеры иногда получают меньше, чем могли бы. Часть доплат не начисляют автоматически, поэтому многим людям годами недоплачивают деньги. Чтобы получить больше, часто нужно самому обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявление на перерасчет или надбавку.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году льготы на коммуналку предоставляют только для определенных категорий пенсионеров, да еще и при определенных условиях. Из-за ошибок в документах или базах люди могут потерять скидки, накопить долги и даже получить иск в суд.