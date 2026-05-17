Пенсионеры могут терять тысячи гривен ежемесячно: какие доплаты не начисляют автоматически в 2026 году

Пенсионеры в Украине могут получать больше денег, чем им сейчас начисляют. Но часть доплат не назначается автоматически — из-за этого многие люди годами недополучают пенсию. Во многих случаях пожилым людям нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявление на перерасчет или оформление надбавки.

О том, какие надбавки и доплаты могут получить пенсионеры в 2026 году и как их оформить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на объяснения адвоката юридической компании "Сеть права" Дмитрия Корсуна.

Кто может получить доплату после 65 лет

Украинцы в возрасте от 65 лет имеют право на гарантированный минимальный размер пенсии, если имеют достаточный страховой стаж и получают меньше чем 3 758 грн. В таких случаях государство должно повысить выплату до установленного уровня. Однако, как объясняет адвокат, многие пенсионеры не проверяют свои пенсионные дела, поэтому продолжают получать меньше денег, чем им положено.

Какие надбавки начисляют после 70 лет в Украине

Возрастные доплаты Пенсионный фонд обычно начисляет автоматически. Размер надбавки зависит от возраста:

после 70 лет — 300 грн;

после 75 лет — 456 грн;

после 80 лет — 570 грн.

Впрочем, этих сумм часто не хватает даже на базовые расходы — лекарства, коммуналку и ежедневные нужды. Поэтому юристы советуют проверять, есть ли право на другие доплаты.

Сколько доплачивают за дополнительный стаж в Украине

В 2026 году надбавку за сверхурочный стаж смогут получить женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет. Каждый дополнительный год работы сверх нормы считается "сверхурочным стажем". За него предусмотрена доплата — 25,95 грн за год.

Если человек после выхода на пенсию продолжает работать, Пенсионный фонд должен учитывать этот стаж и пересчитывать выплаты.

Надбавки за особые заслуги в 2026 году

Отдельные категории украинцев могут получать специальные доплаты за заслуги перед государством. Это касается:

Героев Украины;

матерей-героинь;

почетных доноров;

известных спортсменов и других категорий.

Именно эти надбавки часто не оформляют, потому что автоматически их не назначают. Для получения доплаты нужно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на выплаты.

Помощь для пенсионеров старше 80 лет

Люди старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут оформить дополнительную помощь — 1 038 грн. Для этого нужно подтвердить, что пенсионер проживает сам и действительно нуждается в посторонней помощи. По словам адвоката, многие люди не оформляют эту выплату из-за сложной процедуры или незнания правил.

Какие доплаты предусмотрены для участников боевых действий

Для участников боевых действий действуют отдельные пенсионные гарантии. В частности:

минимальная пенсия — 5 528 грн;

ежемесячная доплата — 648,75 грн;

дополнительные надбавки за награды или инвалидность, связанную со службой.

Впрочем, даже статус УБД не гарантирует автоматического начисления всех возможных доплат. Поэтому пенсионерам советуют проверить свои документы и уточнять, учтены ли все льготы.

По словам Дмитрия Корсуна, чаще всего люди недополучают деньги из-за ошибок в стаже, неучтенных льгот, отсутствия нужных документов или из-за того, что не подали заявление в Пенсионный фонд.

