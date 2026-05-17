Пенсіонери можуть втрачати тисячі гривень щомісяця: які доплати не нараховують автоматично у 2026 році

Пенсіонерка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери в Україні можуть отримувати більше грошей, ніж їм зараз нараховують. Але частина доплат не призначається автоматично — через це багато людей роками недоотримують пенсію. У багатьох випадках людям похилого віку потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду та подавати заяву на перерахунок або оформлення надбавки.

Про те, які надбавки та доплати можуть отримати пенсіонери у 2026 році та як їх оформити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення адвоката юридичної компанії "Мережа права" Дмитра Корсуна.

Хто може отримати доплату після 65 років

Українці віком від 65 років мають право на гарантований мінімальний розмір пенсії, якщо мають достатній страховий стаж і отримують менше ніж 3 758 грн. У таких випадках держава повинна підвищити виплату до встановленого рівня. Однак, як пояснює адвокат, багато пенсіонерів не перевіряють свої пенсійні справи, тому продовжують отримувати менше грошей, ніж їм належить.

Які надбавки нараховують після 70 років в Україні

Вікові доплати Пенсійний фонд зазвичай нараховує автоматично. Розмір надбавки залежить від віку:

після 70 років — 300 грн;

після 75 років — 456 грн;

після 80 років — 570 грн.

Втім, цих сум часто не вистачає навіть на базові витрати — ліки, комуналку та щоденні потреби. Тому юристи радять перевіряти, чи є право на інші доплати.

Скільки доплачують за додатковий стаж в Україні

У 2026 році надбавку за понаднормовий стаж зможуть отримати жінки зі стажем понад 30 років і чоловіки зі стажем понад 35 років. Кожен додатковий рік роботи понад норму вважається "понаднормовим стажем". За нього передбачена доплата — 25,95 грн за рік.

Якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати, Пенсійний фонд має враховувати цей стаж і перераховувати виплати.

Надбавки за особливі заслуги у 2026 році

Окремі категорії українців можуть отримувати спеціальні доплати за заслуги перед державою. Це стосується:

Героїв України;

матерів-героїнь;

почесних донорів;

відомих спортсменів та інших категорій.

Саме ці надбавки часто не оформлюють, тому що автоматично їх не призначають. Для отримання доплати потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують право на виплати.

Допомога для пенсіонерів старше 80 років

Люди віком понад 80 років, які потребують постійного догляду, можуть оформити додаткову допомогу — 1 038 грн. Для цього потрібно підтвердити, що пенсіонер проживає сам і дійсно потребує сторонньої допомоги. За словами адвоката, багато людей не оформлюють цю виплату через складну процедуру або незнання правил.

Які доплати передбачені для учасників бойових дій

Для учасників бойових дій діють окремі пенсійні гарантії. Зокрема:

мінімальна пенсія — 5 528 грн;

щомісячна доплата — 648,75 грн;

додаткові надбавки за нагороди або інвалідність, пов’язану зі службою.

Втім, навіть статус УБД не гарантує автоматичного нарахування всіх можливих доплат. Тому пенсіонерам радять перевірити свої документи та уточнювати, чи враховані всі пільги.

За словами Дмитра Корсуна, найчастіше люди недоотримують гроші через помилки у стажі, невраховані пільги, відсутність потрібних документів або через те, що не подали заяву до Пенсійного фонду.

