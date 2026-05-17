Коммунальные льготы для пенсионеров: кто и какие скидки может оформить в 2026 году

В 2026 году получить льготы на оплату коммунальных услуг смогут лишь отдельные категории украинцев и только при соблюдении определенных условий. Однако из-за ошибок в документах или неточностей в государственных реестрах люди могут потерять скидки, накопить долги и даже получить судебные иски.

О том, кто из пенсионеров может оформить коммунальные льготы в 2026 году, что для этого нужно и от чего зависит размер помощи, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста пенсионеров Михаила Вулаха.

Кто имеет право на коммунальные льготы в 2026 году

По словам эксперта, в 2026 году право на коммунальные льготы имеют:

дети войны;

многодетные семьи;

реабилитированные лица;

ветераны военной службы;

семьи погибших военных;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС;

люди с инвалидностью вследствие войны;

ветераны войны и участники боевых действий;

граждане с особыми заслугами перед государством.

Отдельно полную компенсацию коммунальных услуг могут получить бывшие работники образования, медицины и культуры, которые вышли на пенсию и живут в селах.

От чего зависит размер льгот в 2026 году

Михаил Вулах отмечает, что льгота не означает полное освобождение от оплаты коммуналки. Государство компенсирует лишь часть расходов и только в пределах установленных социальных норм. Если человек использует больше воды, газа, электроэнергии или тепла, разницу придется оплачивать самостоятельно.

Также для некоторых категорий граждан учитывается доход семьи. Если средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев превышает установленный уровень, в льготе могут отказать.

По словам юриста, участникам боевых действий предоставляют скидку до 75%, а людям с инвалидностью вследствие войны — до 100% в пределах социальных нормативов.

Почему некоторым гражданам со льготами все равно приходят "полные" платежки

Эксперт отмечает, что самого удостоверения недостаточно. Если данные человека не внесены в соответствующий государственный реестр, льгота автоматически не будет начисляться, а долги за коммуналку продолжат накапливаться.

Поэтому пенсионерам советуют регулярно проверять:

внесены ли данные в реестр;

действительное ли удостоверение или справка;

правильность начислений и фактическое потребление услуг;

актуальна ли информация об адресе проживания и составе семьи.

Проверить информацию можно через органы соцзащиты или на портале Пенсионного фонда.

Юрист также отметил, что многие люди путают льготы с субсидиями. Льгота зависит от статуса человека, а субсидия — от доходов семьи. Поэтому даже если в льготе отказали из-за высокого дохода, человек все равно может оформить субсидию.

Специалист советует внимательно проверять квитанции и начисления даже тем, кто имеет право на 100% льготу, ведь ошибки могут накапливаться годами и привести к серьезным финансовым последствиям.

