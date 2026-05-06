Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы для украинцев 60+: что дает пенсионное удостоверение в мае 2026 годf

Льготы для украинцев 60+: что дает пенсионное удостоверение в мае 2026 годf

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 05:45
Льготы для украинцев 60+: какие скидки можно получить по пенсионному в мае
Льготы для украинцев 60+ по пенсионному удостоверению в мае. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное удостоверение — это документ, который подтверждает статус человека и открывает доступ к различным государственным и местным льготам. Поэтому гражданам почтенного возраста следует знать, какие именно скидки и бесплатные услуги они могут получить в мае 2026 года.

О том, какие льготы и скидки можно получить с пенсионным удостоверением в Украине в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы могут получить пенсионеры в мае

Наличие пенсионного удостоверения дает право пользоваться рядом социальных преимуществ в мае. В 2026 году это:

  • доступ к бесплатной юридической помощи;
  • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте;
  • частичная или полная компенсация расходов на коммунальные услуги;
  • освобождение от уплаты земельного налога (в пределах установленных норм);
  • 50% скидка на автострахование, а также в некоторых случаях - бесплатная парковка.

Кроме общегосударственных льгот, многое зависит и от местных властей. В сельской местности часто действуют дополнительные программы поддержки. Например, это могут быть скидки на приобретение дров для отопления или финансовая помощь на ремонт жилья.

В каком транспорте могут не платить пенсионеры в мае

В мае пенсионеры могут ездить бесплатно в общественном транспорте. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования". Не нужно платить за проезд в трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электричках.

Читайте также:

Неважно, где человек живет или зарегистрирован — льгота работает по всей Украине. Главное — иметь с собой пенсионное удостоверение, чтобы подтвердить право на бесплатный проезд.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров в мае

Одна из важных возможностей для пенсионеров — бесплатная юридическая консультация. Это может быть помощь в составлении заявлений, обращений или жалоб.

В то же время не все услуги являются полностью бесплатными для всех. Например, представительство в суде или защита прав (в вопросах пенсий, социальных выплат или имущества) бесплатные только для тех, кто имеет невысокие доходы. Речь идет о пенсионерах, чьи выплаты не превышают 5 190 грн — это два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

Льготы на страхование и налоги для пенсионеров

Пенсионеры, которые имеют автомобиль, также могут воспользоваться скидками. Если объем двигателя авто не превышает 2500 куб. см или мощность электродвигателя — до 100 кВт, автострахование можно оформить со скидкой 50%.

Что касается земельного налога, то пенсионеры по возрасту могут его не платить — но только в пределах определенных норм. В частности:

  • до 0,10 га — для дачи;
  • до 0,01 га — для гаража;
  • до 0,12 га — для садоводства;
  • до 0,10 га — для строительства жилья в городах;
  • до 0,15 га — для строительства жилья в поселках городского типа;
  • до 0,25 га — для строительства жилья в селах для жилищного строительства;
  • до 2 гектаров — для ведения личного сельского хозяйства.

Эта льгота не распространяется на тех, кто вышел на пенсию на льготных условиях и еще не достиг 60 лет.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку в мае

По данным Пенсионного фонда Украины, отдельные категории пенсионеров, которые живут в селах, могут вообще не платить за коммунальные услуги — то есть получить 100% льготу. К ним относятся:

  • учителя;
  • работники музеев и библиотек;
  • специалисты по защите растений;
  • медицинские работники и фармацевты;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Но здесь есть четкие условия. Нужно иметь не менее 3 лет стажа работы в сельской местности на соответствующей должности и выйти на пенсию именно с этой работы. При этом размер выплат не должен превышать 4 660 грн (это уровень дохода, дающий право на налоговую социальную льготу по состоянию на 2026 год).

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году некоторые неработающие пенсионеры получат дополнительные ежемесячные выплаты. Человек должен иметь официальный статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС и жить на территории, которая считается загрязненной. Сумма такой доплаты сейчас составляет 2 595 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине, кроме ежегодного повышения пенсий, для некоторых людей делают отдельный перерасчет. Например, существуют возрастные доплаты — это фиксированные суммы от 300 до 570 грн. Они зависят от того, сколько лет исполнилось пенсионеру.

пенсионеры документы льготы
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации