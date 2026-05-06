Льготы для украинцев 60+: какие скидки можно получить по пенсионному в мае

Льготы для украинцев 60+ по пенсионному удостоверению в мае. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное удостоверение — это документ, который подтверждает статус человека и открывает доступ к различным государственным и местным льготам. Поэтому гражданам почтенного возраста следует знать, какие именно скидки и бесплатные услуги они могут получить в мае 2026 года.

О том, какие льготы и скидки можно получить с пенсионным удостоверением в Украине в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы могут получить пенсионеры в мае

Наличие пенсионного удостоверения дает право пользоваться рядом социальных преимуществ в мае. В 2026 году это:

доступ к бесплатной юридической помощи;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте;

частичная или полная компенсация расходов на коммунальные услуги;

освобождение от уплаты земельного налога (в пределах установленных норм);

50% скидка на автострахование, а также в некоторых случаях - бесплатная парковка.

Кроме общегосударственных льгот, многое зависит и от местных властей. В сельской местности часто действуют дополнительные программы поддержки. Например, это могут быть скидки на приобретение дров для отопления или финансовая помощь на ремонт жилья.

В каком транспорте могут не платить пенсионеры в мае

В мае пенсионеры могут ездить бесплатно в общественном транспорте. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования". Не нужно платить за проезд в трамваях, троллейбусах, городских автобусах и пригородных электричках.

Читайте также:

Неважно, где человек живет или зарегистрирован — льгота работает по всей Украине. Главное — иметь с собой пенсионное удостоверение, чтобы подтвердить право на бесплатный проезд.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров в мае

Одна из важных возможностей для пенсионеров — бесплатная юридическая консультация. Это может быть помощь в составлении заявлений, обращений или жалоб.

В то же время не все услуги являются полностью бесплатными для всех. Например, представительство в суде или защита прав (в вопросах пенсий, социальных выплат или имущества) бесплатные только для тех, кто имеет невысокие доходы. Речь идет о пенсионерах, чьи выплаты не превышают 5 190 грн — это два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

Льготы на страхование и налоги для пенсионеров

Пенсионеры, которые имеют автомобиль, также могут воспользоваться скидками. Если объем двигателя авто не превышает 2500 куб. см или мощность электродвигателя — до 100 кВт, автострахование можно оформить со скидкой 50%.

Что касается земельного налога, то пенсионеры по возрасту могут его не платить — но только в пределах определенных норм. В частности:

до 0,10 га — для дачи;

до 0,01 га — для гаража;

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для строительства жилья в городах;

до 0,15 га — для строительства жилья в поселках городского типа;

до 0,25 га — для строительства жилья в селах для жилищного строительства;

до 2 гектаров — для ведения личного сельского хозяйства.

Эта льгота не распространяется на тех, кто вышел на пенсию на льготных условиях и еще не достиг 60 лет.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку в мае

По данным Пенсионного фонда Украины, отдельные категории пенсионеров, которые живут в селах, могут вообще не платить за коммунальные услуги — то есть получить 100% льготу. К ним относятся:

учителя;

работники музеев и библиотек;

специалисты по защите растений;

медицинские работники и фармацевты;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Но здесь есть четкие условия. Нужно иметь не менее 3 лет стажа работы в сельской местности на соответствующей должности и выйти на пенсию именно с этой работы. При этом размер выплат не должен превышать 4 660 грн (это уровень дохода, дающий право на налоговую социальную льготу по состоянию на 2026 год).

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году некоторые неработающие пенсионеры получат дополнительные ежемесячные выплаты. Человек должен иметь официальный статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС и жить на территории, которая считается загрязненной. Сумма такой доплаты сейчас составляет 2 595 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине, кроме ежегодного повышения пенсий, для некоторых людей делают отдельный перерасчет. Например, существуют возрастные доплаты — это фиксированные суммы от 300 до 570 грн. Они зависят от того, сколько лет исполнилось пенсионеру.