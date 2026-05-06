Пільги для українців 60+: які знижки можна отримати за пенсійним у травні

Пільги для українців 60+ за пенсійним посвідченням у травні.

Пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує статус людини і відкриває доступ до різних державних та місцевих пільг. Тож громадянам поважного віку варто знати, які саме знижки та безплатні послуги вони можуть отримати у травні 2026 року.

Про те, які пільги та знижки можна отримати з пенсійним посвідченням в Україні у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги можуть отримати пенсіонери у травні

Наявність пенсійного посвідчення дає право користуватись низкою соціальних переваг у травні. У 2026 році це:

доступ до безоплатної юридичної допомоги;

безплатний проїзд у міському та приміському транспорті;

часткова або повна компенсація витрат на комунальні послуги;

звільнення від сплати земельного податку (у межах встановлених норм);

50% знижка на автострахування, а також у деяких випадках — безплатне паркування.

Окрім загальнодержавних пільг, багато залежить і від місцевої влади. В сільській місцевості часто діють додаткові програми підтримки. Наприклад, це можуть бути знижки на придбання дров для опалення або фінансова допомога на ремонт житла.

В якому транспорті можуть не платити пенсіонери у травні

У травні пенсіонери можуть їздити безплатно в громадському транспорті. Це передбачено постановою Кабміну "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Не потрібно платити за проїзд у трамваях, тролейбусах, міських автобусах і приміських електричках.

Неважливо, де людина живе чи зареєстрована — пільга працює по всій Україні. Головне — мати з собою пенсійне посвідчення, щоб підтвердити право на безплатний проїзд.

Безплатна юридична допомога для пенсіонерів у травні

Одна з важливих можливостей для пенсіонерів — безплатна юридична консультація. Це може бути допомога у складанні заяв, звернень чи скарг.

Водночас не всі послуги є повністю безплатними для всіх. Наприклад, представництво в суді або захист прав (у питаннях пенсій, соціальних виплат чи майна) безплатні лише для тих, хто має невисокі доходи. Йдеться про пенсіонерів, чиї виплати не перевищує 5 190 грн — це два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб.

Пільги на страхування та податки для пенсіонерів

Пенсіонери, які мають автомобіль, також можуть скористатися знижками. Якщо об’єм двигуна авто не перевищує 2500 куб. см або потужність електродвигуна — до 100 кВт, автострахування можна оформити зі знижкою 50%.

Що стосується земельного податку, то пенсіонери за віком можуть його не сплачувати — але лише в межах визначених норм. Зокрема:

до 0,10 га — для дачі;

до 0,01 га — для гаража;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для будівництва житла в містах;

до 0,15 га — для будівництва житла у селищах міського типу;

до 0,25 га — для будівництва житла у селах для житлового будівництва;

до 2 гектарів — для ведення особистого сільського господарства.

Ця пільга не поширюється на тих, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах і ще не досяг 60 років.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку у травні

За даними Пенсійного фонду України, окремі категорії пенсіонерів, які живуть у селах, можуть взагалі не платити за комунальні послуги — тобто отримати 100% пільгу. До них належать:

вчителі;

працівники музеїв і бібліотек;

спеціалісти із захисту рослин;

медичні працівники та фармацевти;

працівники державних і комунальних установ культури та освіти.

Але тут є чіткі умови. Потрібно мати щонайменше 3 роки стажу роботи в сільській місцевості на відповідній посаді та вийти на пенсію саме з цієї роботи. При цьому розмір виплат не повинен перевищувати 4 660 грн (це рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу станом на 2026 рік).

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році деякі непрацюючі пенсіонери отримають додаткові щомісячні виплати. Людина повинна мати офіційний статус постраждалого від аварії на ЧАЕС і жити на території, що вважається забрудненою. Сума такої доплати зараз становить 2 595 грн.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні, крім щорічного підвищення пенсій, для деяких людей роблять окремий перерахунок. Наприклад, існують вікові доплати — це фіксовані суми від 300 до 570 грн. Вони залежать від того, скільки років виповнилось пенсіонеру.