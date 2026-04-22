Украинцам начали возвращать деньги за оплаченную коммуналку: как получить компенсацию

Государственные проверки тарифов на коммуналку в Украине показали, что нарушения здесь не единичные, а довольно системные. Часть излишне начисленных денег людям уже начали возвращать.

О том, кому могут вернуть уплаченные за коммуналку деньги и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Почему некоторым украинцам возвращают деньги за уплаченную коммуналку

По информации Госпродпотребслужбы, в январе-марте 2026 года провели 88 внеплановых проверок в сфере регулируемых цен. В большинстве случаев — а именно в 86 — инспекторы нашли нарушения.

То есть почти все проверки (97,7%) показали, что правила формирования тарифов нарушаются. Из-за этого:

оштрафовали некоторых должностных лиц;

выдали 77 предписаний, чтобы тарифы привели в соответствие с законом;

вынесли 22 решения о штрафах для предприятий на общую сумму более 862 тысяч гривен.

Кому могут вернуть деньги за уплаченную коммуналку

Параллельно людям возвращают излишне уплаченные деньги. В целом предприятия должны возместить около 453 тысяч гривен, но фактически, в этом отчетном периоде, уже вернули даже больше — 517,4 тысячи (с учетом решений, принятых в предыдущие периоды). Еще более 112 тысяч гривен перечислили в госбюджет.

"Наша цель — обеспечение экономически обоснованных тарифов и недопущение нарушений законодательства в сфере ценообразования жилищно-коммунальных услуг. Госпродпотребслужба осуществляет контроль исключительно в пределах определенных полномочий и реагирует на каждое обоснованное обращение граждан", — отметил заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Получается, что такие проверки проводят только после жалоб от граждан. То есть инспекторы рассматривают конкретные случаи, о которых сообщили люди. Поэтому проверки не массовые, зато позволяют точечно реагировать на проблемы с завышенными тарифами.

Поэтому, если вы чувствуете, что ваши права нарушают — не стоит молчать. Обратившись в уполномоченные органы можно не только добиться справедливой цены на коммунальные услуги, но и получить компенсацию за переплаченные средства.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди могут не платить за обслуживание многоквартирного дома, если он сильно поврежден или разрушен и жить там или пользоваться помещениями невозможно. Это правило действует тогда, когда квартиры, нежилые части или общие зоны стали непригодными, и коммунальные услуги фактически не предоставляются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине снова активно обсуждают тарифы на коммунальные услуги. В частности, стоимость электроэнергии. Сейчас для населения она составляет 4,32 грн за кВт-ч и по решению правительства останется такой как минимум до 30 апреля 2026 года. После этого срока тариф или изменят, или продлят действие нынешней цены.