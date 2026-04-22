Українцям почали повертати гроші за сплачену комуналку: як отримати компенсацію

Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

Державні перевірки тарифів на комуналку в Україні показали, що порушення тут не поодинокі, а доволі системні. Частину зайво нарахованих грошей людям уже почали повертати.

Про те, кому можуть повернути сплачені за комуналку гроші та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Чому деяким українцям повертають гроші за сплачену комуналку

За інформацією Держпродспоживслужби, у січні-березні 2026 року провели 88 позапланових перевірок у сфері регульованих цін. У більшості випадків — а саме у 86 — інспектори знайшли порушення.

Тобто майже всі перевірки (97,7%) показали, що правила формування тарифів порушуються. Через це:

оштрафували деяких посадовців;

видали 77 приписів, щоб тарифи привели у відповідність до закону;

винесли 22 рішення про штрафи для підприємств на загальну суму понад 862 тисячі гривень.

Кому можуть повернути гроші за сплачену комуналку

Паралельно людям повертають зайво сплачені гроші. Загалом підприємства мають відшкодувати близько 453 тисяч гривень, але фактично, у цьому звітному періоді, вже повернули навіть більше — 517,4 тисячі (з урахуванням рішень, прийнятих у попередні періоди). Ще понад 112 тисяч гривень перерахували до держбюджету.

"Наша мета — забезпечення економічно обґрунтованих тарифів та недопущення порушень законодавства у сфері ціноутворення житлово-комунальних послуг. Держпродспоживслужба здійснює контроль виключно в межах визначених повноважень і реагує на кожне обґрунтоване звернення громадян", — наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Виходить, що такі перевірки проводять лише після скарг від громадян. Тобто інспектори розглядають конкретні випадки, про які повідомили люди. Через це перевірки не масові, зате дозволяють точково реагувати на проблеми із завищеними тарифами.

Тож, якщо ви відчуваєте, що ваші права порушують — не варто мовчати. Звернувшись до уповноважених органів можна не лише домогтися справедливої ціни на комунальні послуги, а й отримати компенсацію за переплачені кошти.

