Тарифи на електрику у 2026 році: депутат розповів, чи планує уряд підвищувати ціни для населення

Питання комунальних тарифів в Україні все частіше з'являється в інфопросторі. З наближенням травня, у багатьох виникає питання, що буде з вартістю електрики для населення. Для побутових споживачів наразі діє тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год. Згідно з постановою Кабміну, така ціна зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року. Після цієї дати уряд або перегляне тариф, або продовжить його дію.

Про те, чи планують підвищувати вартість електроенергії для населення у 2026 році, в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Чи підвищать вартість електроенергії для населення у 2026 році

У квітні українці продовжують платити за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. До кінця місяця жодних змін не очікується. Такий тариф зафіксовано до 30 квітня 2026 року постановою Кабінету Міністрів України № 1331. Після цієї дати його дію або продовжать, або можуть встановити нову ціну.



"За моєю інформацією, уряд цього року не планує перегляд цін на електричну енергію для населення, в цьому, станом на зараз, гострої потреби немає", — зазначає Нагорняк.

Однак для частини громадян, вартість електрики з 1 травня все ж зміниться. І це не пов'язано з черговим підвищенням тарифів на світло.

Для кого зміниться вартість електроенергії з 1 травня

На сайті компанії "Yasno" зазначається, що з 1 травня подорожчає електроенергія для тих, хто обігріває житло електрикою. Для таких споживачів в Україні діє сезонна знижка: взимку платять менше, а в теплий період — більше.

До 30 квітня ще діє знижена ціна — 2,64 грн за кВт-год, але тільки якщо витрачаєте не більше ніж 2000 кВт-год на місяць. Після цього умови змінюються:

тариф 2,64 грн скасовують;

для тих, хто користується електроопаленням, встановлюють звичайну ціну — 4,32 грн за кВт-год;

цей тариф застосовується до всього обсягу споживання без будь-яких обмежень.

У Yasno кажуть, що це стандартна ситуація. Після завершення опалювального сезону всі автоматично переходять на звичайний тариф.

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні й травні тарифи на світло в Україні не зміняться — все залишиться як є. А от із літом поки неясно. За словами експертів, з червня можуть підняти ціну десь на 25%, але це ще не точно, остаточного рішення поки немає.

