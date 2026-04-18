До 650 грн економії на місяць: як зменшити витрати на електрику у 2026 році

Скільки можна заощадити з лічильником "День-Ніч".

Українці можуть скоротити витрати на електроенергію завдяки двозонному лічильнику "день-ніч". Його суть проста: він окремо фіксує кількість спожитих кіловатів вдень та вночі, коли електрика коштує вдвічі дешевше, ніж удень. Тож чим більше приладів працює після 23:00 — тим менші рахунки.

Про те, скільки платять українці за електроенергію та як можна зменшити витрати на світло у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Скільки коштує електроенергія для населення в Україні у 2026 році

Згідно з рішенням уряду, щонайменше до 30 квітня 2026 року тариф на світло для населення не зміниться — 4,32 грн за 1 кВт-год. Підвищення навесні не планується, тому платіжки за квітень залишаться такими ж. Водночас деякі споживачі мають пільги, що дозволяє платити ще менше.

Для домогосподарств з електроопаленням діє знижений тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год, якщо використовувати до 2000 кВт-год на місяць. Якщо більше — доведеться платити за стандартною ставкою. Однак і решта споживачів може платити менше.

Як працює тариф "день-ніч" в Україні

Лічильник "день-ніч" окремо рахує споживання вдень і вночі. З 23:00 до 7:00 діє тариф зі знижкою 50%. З ним, навіть без кардинальних змін у побуті, можна економити до 648 грн щомісяця — за рахунок техніки, яка працює постійно (холодильник, роутер, котел тощо).

Читайте також:

Скільки українці можуть економити на електроенергії. Фото: Скриншот/ДТЕК

У середньому встановлення лічильника окупається приблизно за 15 місяців, а іноді й швидше.

Як платити ще менше за електроенергію у 2026 році

Якщо трохи підлаштувати звички, з зонним лічильником економія в середньому може зрости до 324 грн на місяць, а витрати на встановлення повернуться менш ніж за рік. Для цього достатньо:

заряджати гаджети вночі;

готувати сніданок до 6:45;

користуватися бойлером після 23:00 або під ранок;

вмикати пральну чи посудомийну машину на відкладений старт.

Такі дії не лише зменшують витрати, а й допомагають розвантажити енергосистему.

При замовленні встановлення в ДТЕК зазвичай надають повний пакет послуг: від демонтажу старого лічильника до встановлення нового, його опломбування та налаштування тарифів "день/ніч".

