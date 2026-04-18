Лічильник "День-Ніч": як працює та скільки можна заощадити у 2026 році

Лічильник "День-Ніч": як працює та скільки можна заощадити у 2026 році

Дата публікації: 18 квітня 2026 08:15
До 650 грн економії на місяць: як зменшити витрати на електрику у 2026 році
Скільки можна заощадити з лічильником "День-Ніч". Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть скоротити витрати на електроенергію завдяки двозонному лічильнику "день-ніч". Його суть проста: він окремо фіксує кількість спожитих кіловатів вдень та вночі, коли електрика коштує вдвічі дешевше, ніж удень. Тож чим більше приладів працює після 23:00 — тим менші рахунки.

Про те, скільки платять українці за електроенергію та як можна зменшити витрати на світло у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Скільки коштує електроенергія для населення в Україні у 2026 році

Згідно з рішенням уряду, щонайменше до 30 квітня 2026 року тариф на світло для населення не зміниться — 4,32 грн за 1 кВт-год. Підвищення навесні не планується, тому платіжки за квітень залишаться такими ж. Водночас деякі споживачі мають пільги, що дозволяє платити ще менше.

Для домогосподарств з електроопаленням діє знижений тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год, якщо використовувати до 2000 кВт-год на місяць. Якщо більше — доведеться платити за стандартною ставкою. Однак і решта споживачів може платити менше.

Як працює тариф "день-ніч" в Україні

Лічильник "день-ніч" окремо рахує споживання вдень і вночі. З 23:00 до 7:00 діє тариф зі знижкою 50%. З ним, навіть без кардинальних змін у побуті, можна економити до 648 грн щомісяця — за рахунок техніки, яка працює постійно (холодильник, роутер, котел тощо). 

Скільки українці можуть економити на електроенергії. Фото: Скриншот/ДТЕК

У середньому встановлення лічильника окупається приблизно за 15 місяців, а іноді й швидше.

Як платити ще менше за електроенергію у 2026 році

Якщо трохи підлаштувати звички, з зонним лічильником економія в середньому може зрости до 324 грн на місяць, а витрати на встановлення повернуться менш ніж за рік. Для цього достатньо:

  • заряджати гаджети вночі;
  • готувати сніданок до 6:45;
  • користуватися бойлером після 23:00 або під ранок;
  • вмикати пральну чи посудомийну машину на відкладений старт.

Такі дії не лише зменшують витрати, а й допомагають розвантажити енергосистему.
При замовленні встановлення в ДТЕК зазвичай надають повний пакет послуг: від демонтажу старого лічильника до встановлення нового, його опломбування та налаштування тарифів "день/ніч".

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 квітня в Україні підвищили тариф на розподіл газу — в середньому він зріс більш ніж на 60%. Поки це торкнулося лише окремих споживачів, але не виключено, що з часом ціни піднімуть і для інших.

Також Новини.LIVE розповідали, що у квітні українці платять за світло за старим тарифом — 4,32 грн за кВт-год. До кінця місяця змін не прогнозують, так само і в травні. Але вже влітку вартість електрики для населення можуть підвищити.

тарифи комунальні послуги електроенергія світло
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
