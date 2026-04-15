Тарифи в Україні: чому вартість електрики для населення зможуть підвищити лише влітку

У квітні українці продовжують платити за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. До кінця місяця жодних змін не очікується, як і в травні. А ось влітку, тариф для населення можуть підвищити.

Про те, коли в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для населення, ефірі День.LIVE розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Коли в Україні можуть підвищити тариф на електроенергію

За словами експерта, у квітні та травні ситуація з тарифами не зміниться — ціна залишиться на нинішньому рівні. А от щодо літа — тут питання відкрите. Раніше з’являлися розмови про можливе підвищення тарифу приблизно на 25% уже з червня. Але поки що це лише обговорення, офіційного рішення немає.

Він також додав, що зазвичай після завершення опалювального сезону (орієнтовно після 30 квітня) тарифи ще певний час залишаються без змін.

"До кінця опалювального періоду, який фактично закінчується 30 квітня, в Україні діє чинний тариф. Потім є місяць на його обговорення, якщо будуть зміни. Тобто, якщо, наприклад, 1 травня уряд вирішить піднімати тариф, то буде ще місяць на його обговорення, і тоді вже новий тариф може вступити в дію через 30 повних днів. Не календарних, повних днів. Тому, орієнтовно, в минулому році це розпочалось 1 червня", — пояснив Ігнатьєв.

Чому в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для населення

Причини для можливого перегляду тарифів в України — серйозні:

З одного боку, Україна має зобов’язання перед міжнародними партнерами та кредиторами. З іншого — потрібно забезпечувати фінансування енергетичної системи та покривати витрати держави, які суттєво зросли під час війни.

Під час воєнного стану діють обмеження і навіть своєрідний мораторій на підвищення тарифів, особливо в опалювальний сезон. Це робили для того, щоб не створювати додаткового фінансового тиску на людей.

Але водночас тариф залишається соціально чутливим питанням. Адже доводиться шукати баланс між обіцянкою не підвищувати ціни для населення і реальними економічними потребами.

Варто розуміти й ще один момент, що нинішній тариф не є ринковим. За оцінками експерта, реальна вартість електроенергії могла б становити близько 8 грн за кВт-год.

Різницю між цією сумою і фактичними 4,32 грн зараз покривають державні енергетичні компанії. Тобто саме енергосектор бере на себе цей фінансовий розрив. Але довго така модель працювати не може — особливо з урахуванням великого навантаження на бюджет через оборону.

