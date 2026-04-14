Більше українців звільняють від сплати комуналки: нові правила у 2026 році

Людина рахує комуналку.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила оплати комуналки для деяких громадян. Він стосується мешканців нерухомості, яка стала непридатною для життя через пошкодження або руйнування.

Про те, як змінили правила оплати комунальних послуг для деяких українців, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Для кого змінились правила оплати комуналки

Згідно з документом, люди можуть не платити за управління багатоквартирним будинком, якщо він постраждав або зруйнований, а користуватися ним неможливо. Це стосується випадків, коли квартири, нежитлові приміщення або спільні зони стали непридатними, і послуги фактично не надаються — до моменту повного відновлення будівлі.

"Прийняття законопроєкту забезпечить право громадян на звільнення від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, що частково призвело до неможливості його подальшої експлуатації, як то окремі квартири, нежитлові приміщення чи місця загального користування, де фактично послуги не надаються до моменту повного відновлення будинку", — зазначається в пояснювальній записці до закону.

Ці правила працюватимуть увесь час воєнного стану і ще протягом року після його завершення або скасування.

Читайте також:

Що ще передбачає новий закон

Він встановлює, як саме нараховувати комунальні платежі, якщо будинки зруйновані або пошкоджені через бойові дії, теракти чи диверсії, пов’язані з російською агресією проти України. Зокрема, передбачається:

встановлення порядку обліку збитків, які отримали власники нерухомості;

звільнення людей від оплати комунальних послуг, поки житло непридатне для проживання;

скасування плати за управління будинком, якщо житло зруйноване, пошкоджене або ним неможливо користуватися через обстріли;

визначення правил взаємодії між владою, управителями будинків і комунальними службами для фіксації пошкоджень та зупинки нарахувань.

Ще один важливий момент — норми цього закону також поширюються на житло, яке було знищене починаючи з 24 лютого 2022 року.

