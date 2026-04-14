Больше украинцев освобождают от уплаты коммуналки: новые правила в 2026 году

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет правила оплаты коммуналки для некоторых граждан. Он касается жильцов недвижимости, которая стала непригодной для жизни из-за повреждения или разрушения.

О том, как изменили правила оплаты коммунальных услуг для некоторых украинцев, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Для кого изменились правила оплаты коммуналки

Согласно документу, люди могут не платить за управление многоквартирным домом, если он пострадал или разрушен, а пользоваться им невозможно. Это касается случаев, когда квартиры, нежилые помещения или общие зоны стали непригодными, и услуги фактически не предоставляются — до момента полного восстановления здания.

"Принятие законопроекта обеспечит право граждан на освобождение от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, что частично привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, как отдельные квартиры, нежилые помещения или места общего пользования, где фактически услуги не предоставляются до момента полного восстановления дома", — отмечается в пояснительной записке к закону.

Эти правила будут работать все время военного положения и еще в течение года после его завершения или отмены.

Что еще предусматривает новый закон

Он устанавливает, как именно начислять коммунальные платежи, если дома разрушены или повреждены из-за боевых действий, терактов или диверсий, связанных с российской агрессией против Украины. В частности, предусматривается:

установление порядка учета убытков, которые получили владельцы недвижимости;

освобождение людей от оплаты коммунальных услуг, пока жилье непригодно для проживания;

отмена платы за управление домом, если жилье разрушено, повреждено или им невозможно пользоваться из-за обстрелов;

определение правил взаимодействия между властью, управляющими домами и коммунальными службами для фиксации повреждений и остановки начислений.

Еще один важный момент — нормы этого закона также распространяются на жилье, которое было уничтожено начиная с 24 февраля 2022 года.

