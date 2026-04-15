Тарифы в Украине: почему стоимость электричества для населения смогут повысить только летом

В апреле украинцы продолжают платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. До конца месяца никаких изменений не ожидается, как и в мае. А вот летом, тариф для населения могут повысить.

О том, когда в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для населения, в эфире День.LIVE рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Когда в Украине могут повысить тариф на электроэнергию

По словам эксперта, в апреле и мае ситуация с тарифами не изменится — цена останется на нынешнем уровне. А вот насчет лета — здесь вопрос открытый. Ранее появлялись разговоры о возможном повышении тарифа примерно на 25% уже с июня. Но пока это только обсуждение, официального решения нет.

Он также добавил, что обычно после завершения отопительного сезона (ориентировочно после 30 апреля) тарифы еще некоторое время остаются без изменений.

"До конца отопительного периода, который фактически заканчивается 30 апреля, в Украине действует действующий тариф. Затем есть месяц на его обсуждение, если будут изменения. То есть, если, например, 1 мая правительство решит поднимать тариф, то будет еще месяц на его обсуждение, и тогда уже новый тариф может вступить в действие через 30 полных дней. Не календарных, полных дней. Поэтому, ориентировочно, в прошлом году это началось 1 июня", — пояснил Игнатьев.

Почему в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для населения

Причины для возможного пересмотра тарифов в Украине — серьезные:

С одной стороны, Украина имеет обязательства перед международными партнерами и кредиторами. С другой — нужно обеспечивать финансирование энергетической системы и покрывать расходы государства, которые существенно выросли во время войны.

Во время военного положения действуют ограничения и даже своеобразный мораторий на повышение тарифов, особенно в отопительный сезон. Это сделали для того, чтобы не создавать дополнительного финансового давления на людей.

Но в то же время тариф остается социально чувствительным вопросом. Ведь приходится искать баланс между обещанием не повышать цены для населения и реальными экономическими потребностями.

Стоит понимать и еще один момент, что нынешний тариф не является рыночным. По оценкам эксперта, реальная стоимость электроэнергии могла бы составлять около 8 грн за кВт-ч.

Разницу между этой суммой и фактическими 4,32 грн сейчас покрывают государственные энергетические компании. То есть именно энергосектор берет на себя этот финансовый разрыв. Но долго такая модель работать не может — особенно с учетом большой нагрузки на бюджет из-за обороны.

