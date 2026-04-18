Счетчик "День-Ночь": как работает и сколько можно сэкономить в 2026 году

Счетчик "День-Ночь": как работает и сколько можно сэкономить в 2026 году

Дата публикации 18 апреля 2026 08:15
До 650 грн экономии в месяц: как уменьшить расходы на электричество в 2026 году
Сколько можно сэкономить со счетчиком "День-Ночь". Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сократить расходы на электроэнергию благодаря двухзонному счетчику "день-ночь". Его суть проста: он отдельно фиксирует количество потребленных киловатт днем и ночью, когда электричество стоит вдвое дешевле, чем днем. Поэтому чем больше приборов работает после 23:00 — тем меньше счета.

О том, сколько платят украинцы за электроэнергию и как можно уменьшить расходы на свет в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сколько стоит электроэнергия для населения в Украине в 2026 году

Согласно решению правительства, как минимум до 30 апреля 2026 года тариф на свет для населения не изменится — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Повышение весной не планируется, поэтому платежки за апрель останутся такими же. В то же время некоторые потребители имеют льготы, что позволяет платить еще меньше.

Для домохозяйств с электроотоплением действует сниженный тариф — 2,64 грн за 1 кВт-ч, если использовать до 2000 кВт-ч в месяц. Если больше — придется платить по стандартной ставке. Однако и остальные потребители могут платить меньше.

Как работает тариф "день-ночь" в Украине

Счетчик "день-ночь" отдельно считает потребление днем и ночью. С 23:00 до 7:00 действует тариф со скидкой 50%. С ним, даже без кардинальных изменений в быту, можно экономить до 648 грн ежемесячно — за счет техники, которая работает постоянно (холодильник, роутер, котел и т.д.).

Сколько украинцы могут экономить на электроэнергии. Фото: Скриншот/ДТЭК

В среднем установка счетчика окупается примерно за 15 месяцев, а иногда и быстрее.

Как платить еще меньше за электроэнергию в 2026 году

Если немного подстроить привычки, с зонным счетчиком экономия в среднем может вырасти до 324 грн в месяц, а затраты на установку вернутся менее чем за год. Для этого достаточно:

  • заряжать гаджеты ночью;
  • готовить завтрак до 6:45;
  • пользоваться бойлером после 23:00 или под утро;
  • включать стиральную или посудомоечную машину на отложенный старт.

Такие действия не только уменьшают расходы, но и помогают разгрузить энергосистему.
При заказе установки в ДТЭК обычно предоставляют полный пакет услуг: от демонтажа старого счетчика до установки нового, его опломбирования и настройки тарифов "день/ночь".

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 апреля в Украине повысили тариф на распределение газа — в среднем он вырос более чем на 60%. Пока это коснулось лишь отдельных потребителей, но не исключено, что со временем цены поднимут и для других.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в апреле украинцы платят за свет по старому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. До конца месяца изменений не прогнозируют, так же и в мае. Но уже летом стоимость электричества для населения могут повысить.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
