Тарифы на электричество в 2026 году: депутат рассказал, планирует ли правительство повышать цены для населения

Стоимость электричества в Украине в 2026 году.

Вопрос коммунальных тарифов в Украине все чаще появляется в инфопространстве. С приближением мая, у многих возникает вопрос, что будет со стоимостью электричества для населения. Для бытовых потребителей сейчас действует тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Согласно постановлению Кабмина, такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года. После этой даты правительство или пересмотрит тариф, или продолжит его действие.

О том, планируют ли повышать стоимость электроэнергии для населения в 2026 году, в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

Повысят ли стоимость электроэнергии для населения в 2026 году

В апреле украинцы продолжают платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. До конца месяца никаких изменений не ожидается. Такой тариф зафиксирован до 30 апреля 2026 года постановлением Кабинета Министров Украины № 1331. После этой даты его действие либо продлят, либо могут установить новую цену.

Стоимость электричества для населения. Фото: Скриншот/Постановление Кабинета Министров Украины от 22 октября 2025 г. № 1331

"По моей информации, правительство в этом году не планирует пересмотр цен на электрическую энергию для населения, в этом, по состоянию на сейчас, острой необходимости нет", — отмечает Нагорняк.

Однако для части граждан, стоимость электричества с 1 мая все же изменится. И это не связано с очередным повышением тарифов на свет.

Для кого изменится стоимость электроэнергии с 1 мая

На сайте компании "Yasno" отмечается, что с 1 мая подорожает электроэнергия для тех, кто обогревает жилье электричеством. Для таких потребителей в Украине действует сезонная скидка: зимой платят меньше, а в теплый период — больше.

До 30 апреля еще действует сниженная цена — 2,64 грн за кВт-ч, но только если тратите не более 2000 кВт-ч в месяц. После этого условия меняются:

тариф 2,64 грн отменяют;

для тех, кто пользуется электроотоплением, устанавливают обычную цену — 4,32 грн за кВт-ч;

этот тариф применяется ко всему объему потребления без каких-либо ограничений.

В Yasno говорят, что это стандартная ситуация. После завершения отопительного сезона все автоматически переходят на обычный тариф.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле и мае тарифы на свет в Украине не изменятся — все останется как есть. А вот с летом пока неясно. По словам экспертов, с июня могут поднять цену где-то на 25%, но это еще не точно, окончательного решения пока нет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что счетчик "День-Ночь" отдельно считает электричество в разные периоды суток. С 23:00 до 7:00 тариф в два раза дешевле. Благодаря этому можно экономить ощутимую сумму в месяц даже без изменений в привычках — просто за счет техники, которая работает постоянно (холодильник, роутер, бойлер и т.д.).