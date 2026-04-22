Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тарифы на свет в Украине: для кого вырастет цена за киловатт с 1 мая

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 08:20
Цена за 1 киловатт электричества в мае: для кого вырастет стоимость света
Тарифы на электроэнергию с 1 мая. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Коммунальные платежи продолжают поглощать значительную часть бюджета многих украинцев. Особенно актуальным вопрос тарифов на свет стал именно сейчас, когда многие говорят о восстановлении энергосистемы после атак. Кроме того, для части потребителей стоимость электричества изменится уже с 1 мая.

О том, как изменится стоимость электроэнергии для части потребителей в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на компанию Yasno.

Для кого повысят стоимость электричества с 1 мая

Изменения касаются тех, кто отапливает жилье электричеством. В Украине для них действует сезонный тариф. Зимой — дешевле, летом — дороже. До 30 апреля еще работает льготная цена — 2,64 грн за кВт-ч, но только если вы используете до 2000 кВт-ч в месяц. Но этот период заканчивается. С 1 мая произойдут следующие изменения:

  • льготный тариф 2,64 грн отменяют;
  • для пользователей электроотопления возвращается стандартная цена — 4,32 грн за кВт-ч;
  • этот тариф будет действовать на весь объем потребленной электроэнергии без лимитов.

В компании YASNO объясняют, что это обычная ежегодная практика — после отопительного сезона все потребители переходят на обычный тариф.

Кто сможет сэкономить на электроэнергии в мае

В мае большинство украинцев и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч. Этот тариф зафиксирован правительством и должен действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

Читайте также:

Впрочем, есть способ платить меньше. Если у вас установлен многозонный счетчик, можно экономить, перенося потребление на ночь. Для двухзонного счетчика расценки следующие:

  • днем (7:00-23:00) — 4,32 грн;
  • ночью (23:00-7:00) — 2,16 грн.
null
Стоимость электричества с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Для трехзонного счетчика предусмотрены следующие "ставки":

  • в пиковые часы (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн;
  • в полупиковое время — 4,32 грн;
  • ночью (23:00-7:00) — всего 1,73 грн.
null
Стоимость электричества с трехзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Поэтому если стиральную машину, бойлер и другую "энергоемкую" технику включать ночью, можно реально экономить на свете.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле украинцы платят по старому тарифу на свет — 4,32 грн за кВт-ч. До конца месяца и в мае ничего не изменится. Но летом цена может вырасти.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сэкономить на электричестве украинцы могут поставив двухзонный счетчик "день-ночь". Он считает потребленный свет отдельно днем и ночью. Если включать технику после 23:00 — тогда платежки будут меньше.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации