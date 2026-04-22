Цена за 1 киловатт электричества в мае: для кого вырастет стоимость света

Тарифы на электроэнергию с 1 мая.

Коммунальные платежи продолжают поглощать значительную часть бюджета многих украинцев. Особенно актуальным вопрос тарифов на свет стал именно сейчас, когда многие говорят о восстановлении энергосистемы после атак. Кроме того, для части потребителей стоимость электричества изменится уже с 1 мая.

О том, как изменится стоимость электроэнергии для части потребителей в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на компанию Yasno.

Для кого повысят стоимость электричества с 1 мая

Изменения касаются тех, кто отапливает жилье электричеством. В Украине для них действует сезонный тариф. Зимой — дешевле, летом — дороже. До 30 апреля еще работает льготная цена — 2,64 грн за кВт-ч, но только если вы используете до 2000 кВт-ч в месяц. Но этот период заканчивается. С 1 мая произойдут следующие изменения:

льготный тариф 2,64 грн отменяют;

для пользователей электроотопления возвращается стандартная цена — 4,32 грн за кВт-ч;

этот тариф будет действовать на весь объем потребленной электроэнергии без лимитов.

В компании YASNO объясняют, что это обычная ежегодная практика — после отопительного сезона все потребители переходят на обычный тариф.

Кто сможет сэкономить на электроэнергии в мае

В мае большинство украинцев и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч. Этот тариф зафиксирован правительством и должен действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

Впрочем, есть способ платить меньше. Если у вас установлен многозонный счетчик, можно экономить, перенося потребление на ночь. Для двухзонного счетчика расценки следующие:

днем (7:00-23:00) — 4,32 грн;

ночью (23:00-7:00) — 2,16 грн.

Стоимость электричества с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Для трехзонного счетчика предусмотрены следующие "ставки":

в пиковые часы (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн;

в полупиковое время — 4,32 грн;

ночью (23:00-7:00) — всего 1,73 грн.

Стоимость электричества с трехзонным счетчиком. Фото: Скриншот/Yasno

Поэтому если стиральную машину, бойлер и другую "энергоемкую" технику включать ночью, можно реально экономить на свете.

