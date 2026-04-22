Ціна за 1 кіловат електрики в травні: для кого зросте вартість світла

Тарифи на електроенергію з 1 травня. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Комунальні платежі й далі поглинають значну частину бюджету багатьох українців. Особливо актуальним питання тарифів на світло стало саме зараз, коли багато говорять про відновлення енергосистеми після атак. Окрім того, для частини споживачів вартість електрики зміниться уже з 1 травня.

Про те, як зміниться вартість електроенергії для частини споживачів у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на компанію Yasno.

Для кого підвищать вартість електрики з 1 травня

Зміни стосуються тих, хто опалює житло електрикою. В Україні для них діє сезонний тариф. Узимку — дешевше, влітку — дорожче. До 30 квітня ще працює пільгова ціна — 2,64 грн за кВт-год, але лише якщо ви використовуєте до 2000 кВт-год на місяць. Але цей період закінчується. З 1 травня відбудуться такі зміни:

пільговий тариф 2,64 грн скасовують;

для користувачів електроопалення повертається стандартна ціна — 4,32 грн за кВт-год;

цей тариф діятиме на весь обсяг спожитої електроенергії без жодних лімітів.

У компанії YASNO пояснюють, що це звичайна щорічна практика — після опалювального сезону всі споживачі переходять на звичайний тариф.

Хто зможе заощадити на електроенергії у травні

У травні більшість українців і далі платитимуть 4,32 грн за кВт-год. Цей тариф зафіксований урядом і має діяти щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Втім, є спосіб платити менше. Якщо у вас встановлений багатозонний лічильник, можна економити, переносячи споживання на ніч. Для двозонного лічильника розцінки такі:

вдень (7:00–23:00) — 4,32 грн;

вночі (23:00–7:00) — 2,16 грн.

Вартість електрики з двозонним лічильником. Фото: Скриншот/Yasno

Для тризонного лічильника передбачені такі "ставки":

у пікові години (8:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн;

у напівпіковий час — 4,32 грн;

вночі (23:00–7:00) — лише 1,73 грн.

Вартість електрики з тризонним лічильником. Фото: Скриншот/Yasno

Тож якщо пральну машину, бойлер та іншу "енергомістку" техніку вмикати вночі, можна реально економити на світлі.

