Комунальні пільги для пенсіонерів: хто та які знижки може оформити у 2026 році

Комунальні пільги для пенсіонерів у 2026 році.

У 2026 році отримати пільги на оплату комунальних послуг зможуть лише окремі категорії українців і лише за дотримання певних умов. Однак через помилки в документах або неточності в державних реєстрах люди можуть втратити знижки, накопичити борги та навіть отримати судові позови.

Про те, хто з пенсіонерів може оформити комунальні пільги у 2026 році, що для цього потрібно та від чого залежить розмір допомоги, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення юриста пенсіонерів Михайла Вулаха.

Хто має право на комунальні пільги у 2026 році

За словами експерта, у 2026 році право на комунальні пільги мають:

діти війни;

багатодітні сім’ї;

реабілітовані особи;

ветерани військової служби;

родини загиблих військових;

постраждалі від аварії на ЧАЕС;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни та учасники бойових дій;

громадяни з особливими заслугами перед державою.

Окремо повну компенсацію комунальних послуг можуть отримати колишні працівники освіти, медицини та культури, які вийшли на пенсію та живуть у селах.

Від чого залежить розмір пільг у 2026 році

Михайло Вулах зазначає, що пільга не означає повне звільнення від оплати комуналки. Держава компенсує лише частину витрат і тільки в межах встановлених соціальних норм. Якщо людина використовує більше води, газу, електроенергії чи тепла, різницю доведеться оплачувати самостійно.

Також для деяких категорій громадян враховується дохід сім’ї. Якщо середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців перевищує встановлений рівень, у пільзі можуть відмовити.

За словами юриста, учасникам бойових дій надають знижку до 75%, а людям з інвалідністю внаслідок війни — до 100% у межах соціальних нормативів.

Чому деяким громадянам з пільгами все одно приходять "повні" платіжки

Експерт зазначає, що самого посвідчення недостатньо. Якщо дані людини не внесені до відповідного державного реєстру, пільга автоматично не нараховуватиметься, а борги за комуналку продовжать накопичуватися.

Через це пенсіонерам радять регулярно перевіряти:

чи внесені дані до реєстру;

чи дійсне посвідчення або довідка;

правильність нарахувань і фактичне споживання послуг;

чи актуальна інформація про адресу проживання та склад сім’ї.

Перевірити інформацію можна через органи соцзахисту або на порталі Пенсійного фонду.

Юрист також наголосив, що багато людей плутають пільги із субсидіями. Пільга залежить від статусу людини, а субсидія — від доходів сім’ї. Тому навіть якщо у пільзі відмовили через високий дохід, людина все одно може оформити субсидію.

Фахівець радить уважно перевіряти квитанції та нарахування навіть тим, хто має право на 100% пільгу, адже помилки можуть накопичуватися роками й призвести до серйозних фінансових наслідків.

