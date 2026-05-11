Пільги дітям із багатодітних сімей: яка допомога надається у 2026 році

В Україні передбачені пільги для багатодітних родин. Однак допомогу можуть отримати не лише батьки — законодавство окремо визначає різносторонню підтримку дітей. Ми зібрали список пільг, доступних неповнолітнім у багатодітних сім’ях станом на травень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 13 закону "Про охорону дитинства".

Пільги для дітей з багатодітних сімей

Держава гарантує дітям допомогу, пов’язану з медичним обстеженням, проїздом у громадському транспорті та оздоровленням. Перелік пільг у 2026 році включає:

безплатні ліки за рецептами;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних/комунальних закладах охорони здоров’я;

компенсацію витрат на зубопротезування;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

першочергову госпіталізацію;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами приміських і міжміських маршрутів;

безплатні послуги з оздоровлення та відпочинку.

Щоб претендувати на конкретну пільгу, необхідно мати посвідчення відповідного зразка, яке підтверджує статус дитини з багатодітної сім'ї. Документи видають після подання заяви одному з батьків, якщо дитині виповнилося шість років.

Документи для отримання посвідчення

Від українців вимагають подання пакету документів, аби затвердити видачу посвідчення про статус багатодітної родини. Окрім заяви з інформацією про членів сім’ї треба надати фотокартки, копію свідоцтва про народження дитини, витяги з реєстрів про місце проживання/шлюб/розлучення, інші довідки про актуальний сімейний стан, копії паспортів кожного з батьків.

Посвідчення видають безплатно, але не безстроково — термін дії документа визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Для його продовження необхідно звернутися в місцевий ЦНАП або структурний підрозділ виконавчого органу влади.

