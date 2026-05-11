Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі діти в Україні мають право на пільги: на що варто розраховувати

Деякі діти в Україні мають право на пільги: на що варто розраховувати

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 12:10
Пільги дітям із багатодітних сімей: яка допомога надається у 2026 році
Діти розважаються на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені пільги для багатодітних родин. Однак допомогу можуть отримати не лише батьки — законодавство окремо визначає різносторонню підтримку дітей. Ми зібрали список пільг, доступних неповнолітнім у багатодітних сім’ях станом на травень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 13 закону "Про охорону дитинства".

Пільги для дітей з багатодітних сімей

Держава гарантує дітям допомогу, пов’язану з медичним обстеженням, проїздом у громадському транспорті та оздоровленням. Перелік пільг у 2026 році включає:

  • безплатні ліки за рецептами;
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних/комунальних закладах охорони здоров’я;
  • компенсацію витрат на зубопротезування;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках;
  • першочергову госпіталізацію;
  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами приміських і міжміських маршрутів;
  • безплатні послуги з оздоровлення та відпочинку.

Щоб претендувати на конкретну пільгу, необхідно мати посвідчення відповідного зразка, яке підтверджує статус дитини з багатодітної сім'ї. Документи видають після подання заяви одному з батьків, якщо дитині виповнилося шість років.

Документи для отримання посвідчення

Від українців вимагають подання пакету документів, аби затвердити видачу посвідчення про статус багатодітної родини. Окрім заяви з інформацією про членів сім’ї треба надати фотокартки, копію свідоцтва про народження дитини, витяги з реєстрів про місце проживання/шлюб/розлучення, інші довідки про актуальний сімейний стан, копії паспортів кожного з батьків.

Читайте також:

Посвідчення видають безплатно, але не безстроково — термін дії документа визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Для його продовження необхідно звернутися в місцевий ЦНАП або структурний підрозділ виконавчого органу влади.

Раніше Новини.LIVE писали, що одинокі матері та батьки в Україні можуть розраховувати на пільги від держави. Підтримка включає фінансові виплати, додаткову відпустку, першочергове право на отримання житла і заборону на звільнення з ініціативи роботодавця.

Також Новини.LIVE розповідали, на які пільги можуть розраховувати пенсіонери в Україні. Наявність посвідчення дає право на безплатну юридичну допомогу, компенсацію витрат на комунальні послуги, звільнення від земельного податку та знижку на автострахування.

діти пільги держдопомога
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації